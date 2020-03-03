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В США рассказали, когда снимут крымские санкции против России

3 марта 2020, 09:46

Постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор высказался относительно антироссийских санкций.

санкции
Санкции США будут действовать, пока РФ не выйдет из Крыма   / dyvys.info

В США в очередной раз заявили, что не отменят антироссийские санкции, пока РФ не выйдет из Крыма. Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

По его словам, Вашингтон сохранит и санкции в отношении Восточной Украины.

"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они (Россия, - Главред) не выйдут из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины. И я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", - цитирует Гилмора пресс-служба Госдепа США.

При этом постпред США при ОБСЕ  сравнил непризнание Вашингтоном вхождения Крыма в состав России с непризнанием вхождения прибалтийских республик в состав СССР.

"Мы никогда не соглашались, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были покорены силой. Мы никогда не соглашались с тем, что это советские социалистические республики и законные части России (СССР, - Главред). Точно также мы будем отстаивать это предложение (о вхождении Крыма в состав России, - Главред), пока оно не изменится", - добавил Гилмор.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп продлил на год антироссийские санкции, связанные с аннексией Крыма. Американский лидер объяснил свое решение тем, что действия и политика правительства России продолжают представлять угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

Как сообщал Главред, во время доклада на Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции против России не привели к видимым изменениям, однако Европе обходятся очень дорого.

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