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Аннексия Крыма: Трамп на год продлил санкции против России

26 февраля 2020, 06:56

Глава Белого дома отметил, что политика России продолжает представлять угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп, который ранее заявил, что хотел бы в ближайшее время видеть позитивную динамику в отношениях между Россией и Украиной, продлил на год антироссийские санкции, связанные с аннексией Крыма.

Американский лидер объяснил свое решение тем, что действия и политика правительства России продолжают представлять угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

"Действия и политика лиц, подрывающие демократические процессы и институты в Украине; угрожающие ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; способствующие незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США",- говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В связи с этим Трамп принял решение продолжить еще на год чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с событиями в Украине. Отметим, что указ №13660 о введении санкции против РФ из-за аннексии Крыма был подписан президентом США Бараком Обамой 6 марта 2014 года.

Как сообщал Главред, ранее сразу трое влиятельных сенаторов от Демократической партии - Чак Шумер, Менендес  Шеррод Браун - призвали Госдепартамент США ввести "незамедлительные санкции" против Российской Федерации и лично хозяина Кремля Владимира Путина. Главной причиной введения санкций против России и Путина называется вмешательство России в американские выборы президента.

Позже Дональд Трамп назвал сведения о том, что российские власти снова попытаются вмешаться в президентские выборы, "большой аферой разведки и Демократической партии".

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