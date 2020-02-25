"Большая афера": Трамп попытался отбояриться от вмешательства РФ в американские выборы

Дональд Трамп / GettyImages

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал сведения о том, что российские власти снова попытаются вмешаться в президентские выборы - "большой аферой разведки и Демократической партии".

"Сотрудники американской разведки завышают усилия России по оказанию помощи Трампу. Они якобы сказали сумасшедшему Берни (возможный кандидат на пост президента от демократов сенатор Берни Сандерс – Главред), что Россия ставит на него, а не на меня. Это все большая афера разведки и демократов", – по своему обыкновению написал глава Белого дома на странице в Twitter.

К слову, не так давно государственный секретарь США Майк Помпео публично заявлял о том, что угроза вмешательства РФ в американские выборы не будет ограничиваться опытом прошлых лет и точно вернется уже в ближайшем будущем.

Напомним, ранее Дональд Трамп рассказывал, что хотел бы уже в самом скором времени увидеть позитивную динамику в отношениях между РФ и Украиной - которая дала бы странам достичь взаимопонимания.