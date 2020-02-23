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Трамп захотел видеть мир между Россией и Украиной

23 февраля 2020, 19:45

Американский лидер полагает, что взаимопонимание принесло бы пользу для всего мира.

Трамп
Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы в ближайшее время видеть позитивную динамику в отношениях между Россией и Украиной, которая позволила бы странам достичь взаимопонимания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома, такое предложение Трамп озвучил во время беседы с журналистами на лужайке возле Белого дома перед вылетом в Индию.

По словам президента США, конструктивный диалог между Украиной и Россией имел бы итог "замечательный для всего мира".

"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию", — добавил Трамп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что приглашает президента США Дональда Трампа в Киев, а также рассказал, что ожидает от своего предстоящего визита в Белый дом.

Как ранее сообщалось, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США может состояться в ближайшее время.

Дональд Трамп новости США новости России новости Украины и мира
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