Трамп захотел видеть мир между Россией и Украиной

Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы в ближайшее время видеть позитивную динамику в отношениях между Россией и Украиной, которая позволила бы странам достичь взаимопонимания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома, такое предложение Трамп озвучил во время беседы с журналистами на лужайке возле Белого дома перед вылетом в Индию.

По словам президента США, конструктивный диалог между Украиной и Россией имел бы итог "замечательный для всего мира".

"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию", — добавил Трамп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что приглашает президента США Дональда Трампа в Киев, а также рассказал, что ожидает от своего предстоящего визита в Белый дом.

Как ранее сообщалось, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США может состояться в ближайшее время.