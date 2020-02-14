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Сенат выкручивает руки Трампу: президента лишили важного полномочия

14 февраля 2020, 00:04

Сенат США лишил президента возможности самостоятельно объявлять войну Ирану.

Трамп
Трамп не сможет сам объявить войну Ирану / Reuters

После того как Сенат США с треском провалил процедуру импичмента президента Дональда Трампа, ему удалось принять еще одно резонансное решение. Так, Сенат поддержал резолюцию, которая ограничивает полномочия лидера американцев в вопросе использования вооруженных сил в отношении Ирана.

Как сообщает Reuters, резолюцию поддержал 51 сенатор. Еще 44 представителя верхней палаты Конгресса выступили против документа.

Согласное с текстом документа, Трамп не сможет объявить войну Ирану без одобрения Конгресса. Но у президента США все равно остается право на применение силы в случае, если от Ирана будет исходить угроза атаки на объекты или военных США.

Также Трампу не запрещено использовать силы против террористов Аль-Каиды, но в этом случае ему придется обосновать Конгрессу необходимость столь радикальных мер.

Позже в Белом доме заявили, что Трамп планирует наложить вето на данный законопроект.

Ранее Трамп заявил о грандиозных планах по созданию в США самых мощных в мире ядерных сил. По его словам, пока у США нет адекватных договоров с РФ и Китаем по контролю над вооружениями, у Белого дома отсутствует другой путь, кроме как создавать мощный ядерный "кулак". При этом президент США отметил, что одновременно представители и Москвы, и Пекина уже заявляли о желании проводить переговоры по данному вопросу.

"Они надеются остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие", – заявил Трамп.

Также Главред писал, что после провала процедуры импичмента, Трамп не замешкался с реакцией и опубликовал ролик с намеком на то, что будет править вечно. На кадрах видео показаны четырехлетние сроки будущих президентов США: 2020, 2024, 2028 и так далее. Все происходит под классическую музыку норвежского композитора Эдварда Грига В пещере горного короля. В итоге фото Трампа появляется рядом с отметкой 2048 года. Потом надпись превращается в счетчик, цифры на котором увеличиваются до тех пор, пока не достигают 90 000, а затем появляется надпись Trump 4eva (Трамп навсегда). 

Дональд Трамп новости США Сенат США Иран
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