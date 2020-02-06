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"Трамп навсегда": президент США отреагировал на провал импичмента

6 февраля 2020, 10:02

Дональд Трамп опубликовал "победный твит".

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

В четверг, 5 февраля, Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента, глава Белого дома не замешкался с реакцией. На своей странице в Twitter он опубликовал ролик с намеком на то, что будет править вечно.

На кадрах видео показаны четырехлетние сроки будущих президентов США: 2020, 2024, 2028 и так далее. Все происходит под классическую музыку норвежского композитора Эдварда Грига В пещере горного короля. В итоге фото Трампа появляется рядом с отметкой 2048 года. Потом надпись превращается в счетчик, цифры на котором увеличиваются до тех пор, пока не достигают 90 000, а затем появляется надпись Trump 4eva (Трамп навсегда). 

Как сообщал Главред, по первой статье в деле об импичменте – Злоупотребление полномочиями – виновным Трампа признали 48 сенаторов, невиновным – 52. По второй статье импичмента – Воспрепятствование работе Конгресса – за то, что Дональд Трамп виновен нашлось 47 голосов (все демократы), а невиновен: 53 голоса (все республиканцы).

Политологи уверены, что результаты сенатского голосования Дональд Трамп попытается использовать в новой президентской гонке. 

"Он объявит это своей победой, его сторонники еще раз убедятся в том, что голосуют за настоящего героя, который бросил вызов вашингтонскому истеблишменту. Я не исключаю, что попытка импичмента принесет ему новые голоса избирателей, которые до этого не могли определиться с выбором", - цитирует ВВС политолога Джонатана Сандерса. 

новости США импичмент Дональд Трамп Сенат США
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