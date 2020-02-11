"Самое мощное оружие": Трамп объяснил, зачем США куча ядерных бомб

Дональд Трамп на саммите НАТО / УНИАН

Американский президент Дональд Трамп объявил о планах по созданию в США самых мощных ядерных сил в мире.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов. По словам Трампа, пока у США нет адекватных договоров с РФ и Китаем по контролю над вооружениями, у Белого дома отсутствует другой путь, кроме как создавать мощный ядерный "кулак".

При этом президент США отметил, что одновременно представители и Москвы, и Пекина уже заявляли о желании проводить переговоры по данному вопросу.

"Они надеются остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие", – заявил Трамп.

Напомним, ранее американские СМИ рассказывали, как президент Трамп в крайне серьезном тоне предлагал чиновникам из отрасли безопасности рассматривать возможность использования ядерного оружия ради борьбы с ураганами, которые обрушиваются на США.