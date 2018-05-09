Как Трамп выходом из иранской ядерной сделки помог Путину

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном за несколько часов изменило всю архитектуру мировой политики.

Президент Трамп, вне всякого сомнения, имеет право сомневаться в эффективности такого соглашения и его способности помешать Ирану создать собственное ядерное оружие. Однако американскому лидеру не удалось убедить в целесообразности такого подхода партнеров по соглашению.

Соединенные Штаты были поддержаны Израилем и Саудовской Аравией. Но на другом берегу оказались Европейский Союз, Россия и Китай. Приверженность иранской ядерной сделке может, в конечном счете, привести к серьезному сближению их интересов.

Поэтому главный бенефициар решения Трампа - российский президент Владимир Путин. Путин опять необходим Европе как один из сторонников соглашения с Ираном. Главный оппонент иранских аятолл, израильский премьер Беньямин Нетаньяху сегодня будет стоять рядом с российским президентом на праздничной трибуне - не ради праздника, конечно, а ради поиска поддержки в обеспечении безопасности своего государства.

Читайте также: Запад устал играть с Путиным в его любимую забаву - "гибридную войну"

И, конечно, нефть. Решение Трампа объективно содействует росту цен на энергоносители - а значит, за своё ближайшее будущее Путин может не беспокоиться. И ни на какие компромиссы с Западом не идти. Если американский президент собственными руками - пусть и опосредованно - наполняет его резервные фонды, то зачем нужны компромиссы?

Украина - в куда более непростой ситуации. Украине важна и поддержка США, и поддержка Европейского Союза. США - главный партнёр Украины в вопросах преодоления последствий российского нападения. Но приверженность общим с Европой целям и ценностям была краеугольным камнем нашей политики после Майдана.

Сейчас европейские цели и ценности будут все больше отличаться от американских. И - самое главное - будут значительно отличаться интересы. Из Вашингтона и Брюсселя наши политики будут получать разные сигналы. Нередко - противоположные.

Такова реальность, которая возникла после решения Дональда Трампа. В этой реальности нужно научиться жить и использовать ее в своих интересах. Но я не исключаю, что в элите у нас вскоре вместо прозападной появятся "американская" и "европейская" партии ("российская"давно есть). А для украинской места уже просто не останется.

Виталий Портников, жуналист для Espreso