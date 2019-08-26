Предложение - бомба: СМИ узнали, как Трамп хотел лупить по ураганам ядерным оружием

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп на полном серьезе предлагал чиновникам из сферы безопасности рассмотреть возможность использования ядерных бомб ради борьбы с ураганами, которые обрушиваются на США.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Axios, ссылаясь на информированные источники.

"Я понял. Я понял. Почему бы нам не взорвать их? Они начинают формироваться у берегов Африки, и тогда двигаются через Атлантику, и тут мы сбросим бомбу в центр шторма и развеем его. Почему мы не можем сделать так?", - по их словам, именно так говорил Трамп.

После такого заявления президента США в зале для совещаний якобы повисла тишина с явным оттенком зловещести. Тем не менее, кто-то, не решась идти на конфкликт с Трампом, пообещал ему, что вариант с ядерными атаками на ураганы будет рассмотрен.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп озвучил общественности свою идею о приобретении острова Гренландия, принадлежащего Дании. Чем немало смутил политическую верхушку и шокировал пользователей Сети. Датский премьер Метте Фредериксен немедленно распекла на все корки хозяина Белого дома за такой план.