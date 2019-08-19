"Какой-то абсурд": Датский премьер распекла Трампа за план с покупкой Гренландии

Очередная дикая инициатива Дональда Трампа не нашла поддержки у датских высокопоставленных чиновников.
Остров Гренландия ни в коем случае не будет выставлена на продажу, а сама идея о возможности покупки датской территории полностью абсурдна.
С таким заявлением публично выступила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
"Гренландия не продается… Я очень надеюсь, что это несерьезно", − заявила она.
Напомним, немногим ранее президент США Дональд Трамп озвучил общественности свою идею о покупке острова Гренландия, принадлежащего Дании. Чем немало политический бомонд и шокировал пользователей Сети.