"Лохи, отжать, как Крым": мир в шоке от идеи Трампа купить Гренландию

16 августа 2019, 13:45

Трамп надумал купить самый большой остров в мире. Мир его не понял.

Трамп
Дональд Трамп решил прикупить Гренландию. / Reuters

Президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

В свою очередь, датские политики всех мастей заявили в ответ, что президент США должен забыть об этой идее.

Бывший премьер-министр Дании Ларс Льокке Расмуссен решил даже не воспринимать всерьез идею покупки Трампом Гренландии.

"Это вероятно первоапрельская шутка... но совсем не по сезону!" - заявил политик.

"Гренландия не продается! Времена, когда легко можно было купить землю и людей, к счастью, прошли", - заявил депутат из Левой партии Майкл Ааструп.

"Если это правда, и он действительно этим занимается, то это явное доказательство того, что он сошел с ума. Должен сказать, как есть: идея продажи Данией 50 тысяч граждан Соединенным Штатам – это абсолютное безумие", - сказал представитель Датской народной партии Гренландии Сорен Есперсен

"Если он действительно считает, что можно приобрести всю страну и весь народ, это многое говорит о Трампе. Гренландия - это гренландцы, и это не XIX век. Не продается", - высказалась депутат и лидер Красно-Зеленого альянса Дании Пернилле Скипер, передает Европейская правда.

Читайте также"Взрыв российского Скайфолла": Трамп и разведка США вскрыли всю правдуОтметим, соцсети по этому поводу тоже начали шуметь.

"Трамп, говорят, поинтересовался у своих помощников, могут ли США купить Гренландию у Дании. Странно: у друга Владимира ведь давно разработан алгоритм на такие случаи - морские котики, референдум, "Гренландия наша!"... Даже неудобно как-то за мирового жандарма )))", - пишет Вадим Латышев.

"Нахуй Трампу эта Гренландия, там холодно и делать в общем-то нехуй. Пусть лучше купит мой мухосранск и построит здесь кентукки фрайд чикен буду очень благодарен спс", - добавил некто под ником Нолис.

"Амырика продолжит поддерживать усилия по освобождению Гренландии от недемократического льда!!!! Гренландия будет свободной!!!", - высказался Александр Дупличев.

"Ох и еб#ть они лохи, могли бы войска ввести и отжать как #Крым. КУПИТЬ. Уверен, что 86% россиян не знали, что Гренландия принадлежит Маленькой Дании, а 40% не знают где она находится", - добавил некто под ником Марк.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из состава Всемирной торговой организации.

"Мы выйдем, если будем вынуждены сделать это. Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится", - сказал Трамп.

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