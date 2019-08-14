Трамп снова угрожает выходом Штатов из состава ВТО

Дональд Трамп уверен, что в ВТО "годами обманывали США"/ GettyImages

Глава Белого дома Дональд Трамп угрожает, что США могут выйти из состава Всемирной торговой организации. Об этом американский лидер заявил, выступая перед рабочими нефтехимического комплекса британско-нидерландского концерна Shell в городе Монака (штат Пенсильвания).

"Мы выйдем, если будем вынуждены сделать это. Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится", - цитирует Трампа DW.

В частности, президент США недоволен тем, что Китай имеет в ВТО статус развивающейся страны, хотя в списке стран по номинальному значению ВВП, составленному Международным валютным фондом, КНР занимает второе место сразу после США. Этот статус позволяет Китаю получать субсидии на развитие сельского хозяйства и устанавливать высокие барьеры для импорта. Глава Белого дома уверен, что такой статус Китая неправомочен.

Напомним, в прошлом году Трамп уже угрожал, что Штаты выйдут из состава ВТО. Тогда глава Белого дома утверждал, что Америка может выйти из Всемирной торговой организации, если там "не станут относиться к США лучше".

Как сообщал Главред, со 2 апреля 2018 года 128 импортируемых из Соединенных Штатов Америки товаров поставляются на территорию Китая с учетом дополнительной пошлины на ввоз. Действия Китая стали контрмерами в отношении США в связи с указом президента Дональда Трампа, согласно которому ряд товаров из Китая будет облагаться чрезмерно высокими пошлинами.