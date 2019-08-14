Трамп снова угрожает выходом Штатов из состава ВТО

Американский лидер недоволен тем, что Китай имеет во Всемирной торговой организации статус развивающейся страны.
Глава Белого дома Дональд Трамп угрожает, что США могут выйти из состава Всемирной торговой организации. Об этом американский лидер заявил, выступая перед рабочими нефтехимического комплекса британско-нидерландского концерна Shell в городе Монака (штат Пенсильвания).
"Мы выйдем, если будем вынуждены сделать это. Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится", - цитирует Трампа DW.
В частности, президент США недоволен тем, что Китай имеет в ВТО статус развивающейся страны, хотя в списке стран по номинальному значению ВВП, составленному Международным валютным фондом, КНР занимает второе место сразу после США. Этот статус позволяет Китаю получать субсидии на развитие сельского хозяйства и устанавливать высокие барьеры для импорта. Глава Белого дома уверен, что такой статус Китая неправомочен.
Напомним, в прошлом году Трамп уже угрожал, что Штаты выйдут из состава ВТО. Тогда глава Белого дома утверждал, что Америка может выйти из Всемирной торговой организации, если там "не станут относиться к США лучше".
Как сообщал Главред, со 2 апреля 2018 года 128 импортируемых из Соединенных Штатов Америки товаров поставляются на территорию Китая с учетом дополнительной пошлины на ввоз. Действия Китая стали контрмерами в отношении США в связи с указом президента Дональда Трампа, согласно которому ряд товаров из Китая будет облагаться чрезмерно высокими пошлинами.