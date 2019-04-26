Киев отказался от апелляции: в ВТО утвердили победу РФ в транзитном споре

Украина потерпела поражение в ВТО / @worldtradeorganization

С пятницы, 26 апреля, вступило в силу решение органа по разрешению споров ВТО, признавшего законными российские ограничения по транзиту украинских товаров.

Как говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики России, Украина воздержалась от апелляции по данному решению.

В сообщении напоминается, что Украина в своей жалобе пыталась доказать, что введенные Россией ограничения на транзит украинских товаров нарушают правила ВТО, а потому должны быть отменены.

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В минэкономики РФ добавили, что третейская группа заключила, что члены ВТО имеют право принимать меры для защиты национальных интересов, но такие меры могут быть приняты в строго определенных ситуациях, закрепленных статьей XXI ГАТТ.

Напомним, ранее Украина обжаловала вынесенное ранее решение ВТО в споре с РФ о пошлинах на нитрат аммония, которое также было вынесено в пользу последней.

В июле 2018 года Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил требования России по иску к Киеву по пошлинам на нитрат аммония российского производства.