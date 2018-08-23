Украина подала апелляцию на решение ВТО о пошлинах на удобрения

Всемирная торговая организация должна пересмотреть свое решение, либо оставить его, как есть / globallookpress.com

Украина обжаловала вынесенное ранее решение Всемирной торговой организации в споре с РФ о пошлинах на нитрат аммония, которое было вынесено в пользу последней.

"23 августа Украина направила апелляцию на решение панели арбитров ВТО, касающееся инициированного Российской Федерацией дела об антидемпинговых мерах по нитрату аммония", — говорится в сообщении пресс-службы ВТО.

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Ранее Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил требования России по иску к Киеву по пошлинам на нитрат аммония российского производства. Арбитраж ВТО также признал правоту России в том, что Украина нарушила правила ВТО, включив в первоначальное антидемпинговое расследование базирующуюся в Швейцарии частную компанию EuroChem, принадлежащую российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.