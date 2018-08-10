РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО

10 августа 2018, 20:24

Основные требования РФ не удовлетворены - только несколько второстепенных. Тем не менее, в России заявили, что они победили - впрочем, то же самое заявили и в ЕС.

ЕС одержал победу над РФ - основные требования России ВТО отклонило
ЕС одержал победу над РФ - основные требования России ВТО отклонило / Reuters

РФ с треском проиграла международное торговое разбирательство против Европейского союза, происходившее в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Ключевой спор РФ и Евросоюза касался ряда положений так называемого Третьего энергопакета ЕС, который запрещает добытчикам газа владеть магистральными газопроводами. Российские представители заявляли о дискриминационной направленности документа, но в ВТО сочли их аргументы неубедительными, говорится в решении арбитров.

Помимо этого, Россия не смогла убедить арбитров в том, что ее несправедливо исключили из газовой директивы Евросоюза для промысловых трубопроводов и лишили преференций для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ).

Впрочем, в РФ заявили, что это все равно победа - дескать, три из шести пунктов разбирательства были вынесены в пользу России. И действительно, арбитры признали неправомерными требование ЕС продавать газ на бирже, а также ограничения по поставкам российского газа по газопроводу OPAL, согласно которым его можно было использовать только на 50 процентов, невзирая на то, что OPAL мог наполняться газом только через «Северный поток», так как является его сухопутным продолжением. Помимо этого, ВТО приняла сторону Москвы по пункту об особом порядке сертификации газотранспортных операторов, контролируемых иностранными лицами, в Литве, Венгрии и Хорватии. И наконец, России все-таки удалось убедить ВТО в том, что пункт энергостратегии Евросоюза о диверсификации поставок газа из иных стран за исключением РФ является дискриминационным.

«Принятые решения по всем трем блокам мер способны улучшить условия доступа российского природного газа на рынок ЕС, а также выровнять условия конкуренции на рынке ЕС для российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта», — заявили в российском Минэкономразвития.

Читайте такжеСША поддерживают позицию России в ВТО - PoliticoЕврокомиссия также позитивно отнеслась к решению ВТО, так как организация по сути отклонила большинство главных претензий РФ.

Торговый спор между Россией и Евросоюзом в рамках ВТО ведется с 2014 года, когда РФ попала под действие Третьего энергопакета. Арбитры ВТО формально приступили к рассмотрению дела только с 2016 года. Из-за Третьего энергопакета, в частности, пострадали ряд крупных российских проектов, главным из которых является «Южный поток», на смену которому пришел «Турецкий поток».

Ранее Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил требования России по иску к Киеву по пошлинам на нитрат аммония российского производства. Арбитраж ВТО также признал правоту России в том, что Украина нарушила правила ВТО, включив в первоначальное антидемпинговое расследование базирующуюся в Швейцарии частную компанию EuroChem, принадлежащую российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

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