"Важный прецедент": в России прокомментировали свой выигрыш у Украины в ВТО

То, что Украина официально проиграла России второй спор в ВТО, в РФ считают важным прецедентом.

Такое мнение высказал главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик. При этом он признал, что Украина еще может оспорить данное решение, однако шансы украинской стороны на реванш российский эксперт оценивает как невысокие.

"То, что Россия начинает одерживать победу, — это важный прецедент. За ним последуют и другие выигранные споры", — цитирует RT Лисоволика.

В то же время, несмотря на то, что ВТО в данном случае встало на строну России, эксперт нашел у организации недостатки: "Уровень урегулирования споров достаточно эффективен. Хотя есть недостатки, с которыми надо работать, в частности, длительность процедур".

Ранее Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил требования России по иску к Киеву по пошлинам на нитрат аммония российского производства. Арбитраж ВТО также признал правоту России в том, что Украина нарушила правила ВТО, включив в первоначальное антидемпинговое расследование базирующуюся в Швейцарии частную компанию EuroChem, принадлежащую российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.