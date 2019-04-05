СМИ: Украина в ВТО проиграла России и подставила США / globallookpress.com

Украина, которая ранее в ВТО обвинила Россию в нарушении обязательств по транзиту товаров, ключевой торговый спор проиграла.

Как пишет Европейская правда, в ближайшее время Всемирная торговая организация огорчит Киев, официально обнародовал свое решение в пользу Москвы.

Как известно, Украина оспаривала политический запрет России на транзит украинских товаров через свою территорию на рынки Средней Азии.

По данным издания, ВТО встала на сторону РФ, заявив, что в 2014-2015 годах политическая ситуация в Украине несла существенные угрозы для ее нацбезопасности. Таким образом ограничение транзита они нарушением не признали.

После этого у Украины еще остается возможность подать апелляцию.

Примечательно, что от данного решения ВТО проигрывают и Штаты: Вашингтон в последнее время все чаще использует аналогичный инструмент в своих торговых войнах, то есть ограничивает поставки иностранных товаров, в частности, из ЕС. После решения ВТО делать это американцам станет сложнее.

"…это ни в коей мере не означает, что США теперь изменят свое отношение к поддержке Украины. Впрочем, есть риск, что в ответственный момент экспрессивному Трампу кто-то может "вовремя" напомнить, кто именно создал эти проблемы для американской промышленности", – отмечает издание.

Напомним, ранее Украина обжаловала вынесенное ранее решение ВТО в споре с РФ о пошлинах на нитрат аммония, которое также было вынесено в пользу последней.

В июле 2018 года Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил требования России по иску к Киеву по пошлинам на нитрат аммония российского производства. Арбитраж ВТО также признал правоту России в том, что Украина нарушила правила ВТО, включив в первоначальное антидемпинговое расследование базирующуюся в Швейцарии частную компанию EuroChem, принадлежащую российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

Как сообщалось, эксперт заявил, что Украина должна отказаться от транзита российского газа. Существующую ГТС можно было бы порезать на металлом и заняться созданием новых альтернативных источников.