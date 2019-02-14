Украина в ВТО обвинила Россию в нарушении обязательств по транзиту товаров

Украина в ВТО заявила о несоблюдении РФ обязательств / @worldtradeorganization

Российская Федерация, после введения Россией запрета ввозить на ее территорию товары, которые перемещались транзитом через территорию Украины, не соблюдает свои обязательств относительно свободы транзита в рамках Всемирной торговой организации.

Об этом в рамках заседания Комитета по вопросам упрощения процедур торговли ВТО, которое состоялось 12-13 февраля в Женеве, заявила украинская делегация, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Представители украинской делегации обратили внимание членов комитета на введение Российской Федерацией запрета на ввоз на ее территорию отдельных товаров, перемещаемых транзитом через территорию Украины из третьих стран, которые являются членами ВТО", - сказано в сообщении.

Украинская сторона подчеркнула, что подобные меры не согласуются с положениями некоторых статей Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и, как следствие, создают дополнительные препятствия для транзита.

Напомним, ранее Украина обжаловала вынесенное ранее решение ВТО в споре с РФ о пошлинах на нитрат аммония, которое было вынесено в пользу последней.