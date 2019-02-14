Украина в ВТО обвинила Россию в нарушении обязательств по транзиту товаров

14 февраля 2019, 19:21

Украина обратила внимание на введение РФ запрета на ввоз на ее территорию отдельных товаров.

WTO, ВТО
Украина в ВТО заявила о несоблюдении РФ обязательств / @worldtradeorganization

Российская Федерация, после введения Россией запрета ввозить на ее территорию товары, которые перемещались транзитом через территорию Украины, не соблюдает свои обязательств относительно свободы транзита в рамках Всемирной торговой организации.

Об этом в рамках заседания Комитета по вопросам упрощения процедур торговли ВТО, которое состоялось 12-13 февраля в Женеве, заявила украинская делегация, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Представители украинской делегации обратили внимание членов комитета на введение Российской Федерацией запрета на ввоз на ее территорию отдельных товаров, перемещаемых транзитом через территорию Украины из третьих стран, которые являются членами ВТО", - сказано в сообщении.

Украинская сторона подчеркнула, что подобные меры не согласуются с положениями некоторых статей Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и, как следствие, создают дополнительные препятствия для транзита.

Напомним, ранее Украина обжаловала вынесенное ранее решение ВТО в споре с РФ о пошлинах на нитрат аммония, которое было вынесено в пользу последней.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина транзит ВТО
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:28
В Миграционной службе озвучили причины депортации епископа УПЦ МП Гедеона
19:21
Украина в ВТО обвинила Россию в нарушении обязательств по транзиту товаров
19:19
Эксперты назвали альтернативу кабальной тарифной политике власти
19:02
СМИ раскрыли настоящее имя третьего отравителя Скрипаля
18:58
Половина украинцев празднуют День святого Валентина – соцопрос
18:56
Убийство Гандзюк: в прокуратуре рассказали, как Мангер расплатился с организаторами покушения Видео
18:38
США могут увеличить финансовую помощь Украине
18:29
Скандал в Чернигове: детей из движения "православных скаутов" учат любить "Россию-матушку" Фото
18:24
Полторак анонсировал ежемесячный заход кораблей НАТО в порты Украины
18:02
ЦБТ объявила конкурс трейдеров для новичков: победитель получит $10 тысяч новости компании
17:55
В Казахстане задержали двоих украинских наблюдателей Видео
17:27
Поезд Киев – Москва стал самым прибыльным в 2018 году Видео
17:18
"Путин сказал четко": на росТВ заявили о готовности к полномасштабной войне России с Украиной Видео
16:58
"Маньяк – наш президент": в Харькове устроили митинг в поддержку фейкового кандидата Видео
16:50
Сюрпризы от скромного фронтика: какой будет погода на Сретение 2019 Видео
16:30
"Ложись, Бандера": объявлено подозрение участникам штурма управления полиции в Киеве Видео
16:21
Национальный отбор на Евровидение-2019: где смотреть второй полуфинал Видео
16:08
Из НАБУ пришли с обыском комиссию-регулятора энергетической сферы
15:59
"Выбили страйк": на Донбассе силы ООС уничтожили ВОП боевиков с пулеметным расчетом Видео
15:48
Национальный отбор на Евровидение-2019: песни участников второго полуфинала Видео
15:30
СМИ рассказали, как власти Украины сумеют превзойти обещания по подъему пенсий Видео
15:29
"Я благодарен": Зеленский прокомментировал планы власти прикрыть сериал Слуга народа-3 Видео
15:25
Местные громады будут активно участвовать в процессе предоставления социальной помощи актуально
15:19
Суд арестовал круглую сумму на счетах Насирова в Великобритании Видео
14:52
"Сразу за окопом - враг и смерть": Лойко опубликовал мощные фото бойцов ВСУ на передовой Фото Видео
14:50
В Харькове во время визита Порошенко порвали плакат "Кто заказал Катю Гандзюк" Видео
14:34
В Украине запускают доставку субсидий наличными: что нужно знать Видео
14:21
Сербия получила разрешение на строительство участка газопровода в обход Украины Видео
14:19
В КГГА рассказали о необходимости реставрации Караимской кенасы
14:05
Его не догонят? В президентском рейтинге Зеленский резко оторвался от Тимошенко и Порошенко Видео
13:57
Дело Супрун: суд принял решение по отстранению и.о. министра здравоохранения Видео
13:50
"Оголтелая русофобия": путинский глашатай разъярился из-за новых антироссийских санкций США
12:44
Чат с политологом Юрием Романенко
12:25
До +11 градусов: синоптик рассказала о резкой смене погоды на следующей неделе Видео
12:05
Шахтер - Айнтрахт: анонс матча плей-офф Лиги Европы, где смотреть, анонс букмекеры
12:02
Украина и Сирия ведут Россию к банкротству - Newsweek
12:01
"Совпадение?": Оля Полякова уличила Лободу в плагиате образа "королевы ночи" Видео
11:51
Смертельное ДТП с маршруткой на Донбассе: появились первые подробности Фото
11:40
Внезапно умер звезда "Небесных ласточек" и исполнитель песен ''Очи черные'' и ''Три белых коня' Фото Видео
11:13
Зеленский о скандале вокруг "Слуги народа-3": "это бои без правил"
11:12
Сергей Шнуров опубликовал стих ко Дню всех влюбленных
11:12
Олимпиакос - Динамо: анонс матча плей-офф Лиги Европы, где смотреть, оценки букмекеров
11:01
Как выбрать лучший санаторий в Трускавце: советы для отдыхающих новости компании
10:51
Троянский конь: ученые разработали революционный способ борьбы с раком на поздних стадиях
10:29
"Попа как у Ким": полуголая Настя Каменских выпустила откровенный клип: 16+ Видео
10:19
Слепаков опроверг новости о своей госпитализации
10:01
В нижнем белье с оголенной попой: Полякова поздравила фанатов с Днем влюбленных пикантным фото
09:55
Скандальную российскую Instagram-модель "повязали" за голую грудь на улице: опубликованы фото
09:50
Почему Украине не стоит ждать ничего хорошего от Мюнхена мнение
09:49
Девушка дня Instagram: фитнес-модель с аппетитными формами Кристина Михеева Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться