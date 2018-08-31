Трамп пригрозил выходом США из Всемирной торговой организации

Дональд Трамп / GettyImages

Америка может выйти из Всемирной торговой организации, если там "не станут относиться к США лучше".

"Если они (ВТО, - ред.) не улучшат свою работу, я выйду из ВТО", - заявил президент США Дональд Трамп в интервью Bloomberg.

Он аргументировал свою позицию тем, что в ВТО "плохо относятся к США" в течение многих лет, поэтому организация требует изменений.

Ранее Китай ввел ответные пошлины в отношении товаров из США из-за введенной Вашингтоном 25-процентной пошлины на ввоз китайских высокотехнологичных товаров в объеме 50 миллиардов долларов.

Напомним, со 2 апреля 2018 года 128 импортируемых из Соединенных Штатов Америки товаров поставляются на территорию Китая с учетом дополнительной пошлины на ввоз.

Как ранее сообщалось, действия Китая стали контрмерами в отношении США в связи с указом президента Дональда Трампа, согласно которому ряд товаров из Китая будет облагаться чрезмерно высокими пошлинами.