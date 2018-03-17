Ученые рассказали, когда могут растаять ледники Гренландии

Гренландский ледяной щит может исчезнуть к середине столетия, выяснила международная группа ученых.

Причиной подобного положения вещей являются озера, которые образуются на поверхности ледника. Под воздействием глобального потепления они быстро разрастаются и образуют более обширные источники. Вода просачивается к основанию щита и стимулирует разрушение изнутри, сообщает Naked science.

Из-за этого образуются трещины, которые ускоряют стекание других озер. По словам исследователей, такая цепная реакция способна ускорить таяние льда на 400%.

В ходе исследования ученые создали 3D-модель, основанную на данных наблюдений, полученных в последние года. Один из предполагаемых сценариев показал, что за пять дней могут вытекать до 124 озер, а длина их сетей достигает 135 километров. Эти данные свидетельствуют о том, что весь Гренландский ледяной щит может полностью растаять к середине XXI века.

"Этот ледяной щит, который покрывает 1,7 квадратных километра, был относительно стабильным еще 25 лет назад, но сейчас он теряет миллиард тонн в день. Это повышает уровень Мирового океана на миллиметр каждый год, что намного быстрее предсказаний, высказанных несколько лет назад", — заявил один из исследователей Пол Кристофферсон.

Как подчеркивают исследователи, сердцевина ледника никогда бы не подверглась влиянию тепла, если бы не озера. Раньше их образование занимало несколько недель или даже месяцев, сейчас же они образуются за считанные часы.

Напомним, ранее в NASA назвали города, которые исчезнут из-за таяния ледников.