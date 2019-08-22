Захарова сравнила планы Трампа на Гренландию с аннексией Крыма

Мария Захарова поставила знак равенства между Гренландией и Крымом / Reuters

Спикер МИД России Мария Захарова увидела схожесть в намерении президента США Дональда Трампа купить принадлежащий Дании остров Гренландию и аннексии Россией украинского полуострова Крым.

В эфире Россия 1 она заявила, что действия американских властей напоминают ей аналогичную инициативу Москвы в 2014 году.

По словам Захаровой, западные государства не всегда адекватно трактуют право народов на самоопределение. Она привела в качестве примера заявление датской королевской семьи, которая считает, что народ Гренландии в данном споре должен принять окончательное решение.

"Я не могу понять, почему же в 2014 году эта концепция показалась западным странам неправильной?" — подчеркнула она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерения Трампа купить Гренландию международным шопингом и добавил, что Россия в ситуацию вмешиваться не намерена.

Напомним, Трамп отменил запланированный ранее визит в Данию. Причиной стал тот факт, что премьер-министр этой страны не поддержала идею президента США купить остров Гренландия.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп задумал выкупить у Дании Гренландию и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами.

Датские политики жестко отреагировали на идею Дональда Трампа купить крупнейший в мире остров. В частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия ни в коем случае не будет выставлена на продажу, а сама идея о возможности покупки датской территории полностью абсурдна.

В то же время члены датской королевской семьи не отвергли идею продажи Гренландии Соединенным Штатам Америки. Монархи Дании убеждены, что решать вопрос о продаже острова должны сами жители Гренландии, а то, что президент США положил глаз на остров - это комплимент с его стороны.