Мечта Трампа: датские монархи не против продать Гренландию

Дональд Трамп мечтает купить Гренландию, датске монархи не против / GettyImages

Члены датской королевской семьи не отвергли идею продажи Гренландии Соединенным Штатам Америки.

Монархи Дании убеждены, что решать вопрос о продаже острова должны сами жители Гренландии, а то, что президент США положил глаз на остров - это комплимент с его стороны.

"Предложения о покупке - это комплимент для магической Гренландии. Поскольку только желаемые территории получают такие. Народ Гренландии должен и может решать свою судьбу", - заявила принцесса Антония Шаумбург-Липпе.

В свою очередь принц Марио Макс Шаумбург-Липпе заявил, что нужно уважать выбор граждан.

Читайте также"Лохи, отжать, как Крым": мир в шоке от идеи Трампа купить Гренландию"Я люблю Гренландию и хочу, чтобы дорогие граждане там были счастливы. Нужно уважать их выбор независимо от того, что они чувствуют и которое примут решение", - сказал он, передает Newsweek.

President Trump acknowledges discussing the U.S. potentially buying Greenland: "Essentially, it's a large real estate deal" https://t.co/H9n7JKbYS7pic.twitter.com/l5ymJuseI3 — CBS News (@CBSNews) 18 серпня 2019 р.

Напомним, ранее датский премьер распекла Трампа за план с покупкой Гренландии. Остров Гренландия ни в коем случае не будет выставлена на продажу, а сама идея о возможности покупки датской территории полностью абсурдна, публично заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Гренландия не продается… Я очень надеюсь, что это несерьезно", − заявила она.