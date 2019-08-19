"Было бы неплохо": Трамп признался, что хочет купить Гренландию

Дональд Трамп признался, что хочет купить Гренландию / GettyImages

Президент США Дональд Трамп признался, что заинтересовался идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

В эфире CBS News он подтвердил, что такой вариант рассматривался, но приобретение острова было бы стратегическим решением.

"Информация по Гренландии как-то просочилась, и я не знаю, как. Это не тема номер один на повестке дня. Многое можно было бы сделать. По сути, это крупная сделка с недвижимостью. Дания ежегодно теряет из-за Гренландии 7 миллионов долларов, а для США это было бы стратегически неплохо", - отметил Трамп.

Он добавил, что Дания и США - давние союзники, и они помогают Дании, и защищают ее.

President Trump acknowledges discussing the U.S. potentially buying Greenland: "Essentially, it's a large real estate deal" https://t.co/H9n7JKbYS7pic.twitter.com/l5ymJuseI3 — CBS News (@CBSNews) August 18, 2019

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