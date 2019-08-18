Ошибочка вышла: Трамп не разобрался и оскорбил своего поклонника

Дональд Трамп / Радио Свобода

Американский президент Дональд Трамп во время митинга в городе Манчестер ошибочно оскорбил своего же соратника.

Соответствующее сообщение опубликовал телеканал Fox News.

По данным журналистов, в определенный момент на мероприятие заявились люди, недовольные политикой Трампа, и попытались сорвать его выступление. Охрана пресекла их действия, однако президент США ошибочно обратил внимание на одного из зрителей, которого посчитал протестующим, хотя он был его фанатом и даже был одет в футболку с надписью "Трамп-2020".

"У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста", — заявил Трамп.

Однако, узнав о своей ошибке, президент США позвонил мужчине, извинился и поблагодарил за поддержку.

Напомним, ранее Дональд Трамп рассказал о том, что будет с курсом доллара дальше. До этого президент США отвесил интеллектуальный комплимент президенту Украины Владимиру Зеленскому.