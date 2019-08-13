"Взрыв российского Скайфолла": Трамп и разведка США вскрыли всю правду

Дональд Трамп отреагировал на взрыв в России / GettyImages

Президент Америки Дональд Трамп не смог промолчать в отношении взрыва на полигоне в Архангельской области РФ 8 августа, в результате которого погибли пять испытателей Росатома.

"США обладают технологией, подобной той, которая применяется в двигательной установке взорвавшейся ракеты", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Президент США также отметил, что "Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России".

"У нас есть подобные, хотя и более продвинутые технологии. Взрыв российского Скайфолла заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", - написал Трамп.

В то же время, представители американской разведки связывают взрыв в России под Архангельском с испытанием прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой Буревестник.

Эту ракету НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall. Это крылатая ракета, анимационный ролик о которой продемонстрировал российский президент Владимир Путин в 2018 году.

Предполагается, что она может достичь любого уголка Земли, потому что частично приводится в действие небольшим ядерным реактором, устраняя обычные ограничения по дальности обычных ракет на топливе, передает РБК-Украина со ссылкой на The New Youk Times.

По замыслу разработчиков, Skyfall является частью нового класса оружия, предназначенного для обхода противоракетной обороны США.

Читайте такжеЭксперты оценили угрозу для Украины от ядерного взрыва в РоссииНапомним, 8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. По данным Минобороны РФ, в результате погибли пять человек.

Взрыв привел к тому, что в городе Северодвинск зафиксировали повышение уровня радиации. В связи с этим Администрация морских портов западной Арктики приняла решение о закрытии района Двинского залива Белого моря для свободного плавания. Сигнал о закрытии залива передали на все корабли и суда, работающие в Белом и Баренцевом морях.