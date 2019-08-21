Трамп внезапно отменил визит в Данию: в чем причина

Трамп должен был посетить Данию через две недели / GettyImages

Глава Белого дома Дональд Трамп отменил запланированный ранее визит в Данию. Причиной стал тот факт, что премьер-министр этой страны не поддержала идею президента США купить остров Гренландия.

"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что ей не интересно обсуждать покупку Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другой раз", - написал Трамп в Twitter.

Американский лидер добавил, что своей откровенной позицией Фредериксен сэкономила "много затрат и усилий" как для Соединенных Штатов, так и для Дании.

"Я благодарю ее за это и с нетерпением жду перепланировки (встречи, - ред.) где-то в будущем", - добавил Трамп.

Напомним, на прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп задумал выкупить у Дании Гренландию и уже обсуждал такую ​​возможность со своими советниками и адвокатами.

Датские политики жестко отреагировали на идею Дональда Трампа купить крупнейший в мире остров. В частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия ни в коем случае не будет выставлена на продажу, а сама идея о возможности покупки датской территории полностью абсурдна.

В то же время члены датской королевской семьи не отвергли идею продажи Гренландии Соединенным Штатам Америки. Монархи Дании убеждены, что решать вопрос о продаже острова должны сами жители Гренландии, а то, что президент США положил глаз на остров - это комплимент с его стороны.

К слову, Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.