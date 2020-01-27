Евросоюз еще сильнее затянет санкционную петлю на шее России

Санкции против России / assmedia.livejournal.com

Европейский совет во вторник, 28 января, намерен расширить санкцонный список в отношении Российской Федерации. Так, под ограничения попадут еще семь человек за подрыв территориальной целостности Украины.

По словам журналиста Рикарда Юзвяка, причиной внесения новых лиц стала организация так называемых выборов в аннексированном Крыму в сентябре 2019 года.

"Завтра ЕС добавит еще 7 человек в свой список санкций в отношении лиц, подрывающих территориальную целостность Украины. 7 способствовали и участвовали в региональных выборах в сентябре в Крыму", - написал журналист в своем Twitter-аккаунте.

При этом фамилии лиц, против которых применят санкции, Юзвяк не сообщил.

Как ранее сообщал Главред, посол США Джеймс Гилмор заявил, что санкции против Российской Федерации будут сохраниться.