"Никогда не признаем": США жестко высказались по санкциям против РФ

Санкции против России / inforesist.org

США снова выразили поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. По словам посла США Джеймса Гилмора, санкции против Российской Федерации будут сохраниться.

"Мы не признаем и никогда не признаем предполагаемую аннексию Крыма Россией. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам в подтверждении того, что наши санкции в отношении России будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои минские обязательства", - цитирует Гилмора Крым. Реалии.

При этом он отметил, что санкции из-за аннексии Крыма будут действовать до возвращения полуострова под полный контроль Киева.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что санкции США против газопровода Северный поток-2 помогли Украине достигнуть соглашения с Россией о транзите газа.