Пристайко рассказал, как санкции США подсобили с новым транзитным договором с РФ

Санкции США помогли Украине с новым транзитным договором с РФ / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что санкции США против газопровода Северный поток-2 помогли Украине достигнуть соглашения с Россией о транзите газа.

"В начале переговоров Россия не имела желания заключать соглашение, они хотели максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что, мол, мы не спешим, мы можем заключить в этом году, можем позже. Договоренность, на которую нам наконец удалось выйти гораздо лучше. Не идеальна, но санкции США помогли нам достичь ее", - сказал он в интервью немецкой газете Bild.

Глава украинского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что американские санкции направлены против немецких компаний, участвующих в проекте, поэтому этот вопрос является очень чувствительным.

"Ведь, с одной стороны, мы ценим то, что делает для нас Германия и не были в восторге от того, что любой немецкий проект попадет под санкции. С другой стороны, мы постоянно подчеркивали в ходе переговоров с немецкими партнерами о том, что речь идет о плохом проекте для Германии, ЕС и Украины. Но мы не имеем отношения к этим санкциям", - добавил Пристайко.

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Напомним, 30 декабря 2019 года в Вене ОГТСУ заключил межоператорское соглашение с ОАО Газпром, оператором российской газотранспортной системы. Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и Газпрома входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа по территории Украины до 2025 года.