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Лондон готовит для Москвы собственные санкции - Financial Times

10 января 2020, 11:39

Власти Великобритании намерены после выхода из ЕС применить собственные ограничения.

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Санкции против России / УНИАН

Власти Великобритании готовятся к запуску собственных санкций. Так, под первую волну ограничений могут подпасть граждане Ливии, Российской Федерации, Северной Кореи и Саудовской Аравии.

По данным Financial Times, британский санкционный механизм начнет работать после Brexit, и он будет действовать параллельно с санкциями Европейского союза. После выхода из состава ЕС Лондону не надо будет согласовывать свои действия с другими странами, а значит власти смогут быстрее реагировать. Таким образом, РФ, Ливия КНДР и Саудовская Аравия могут получить новую волну ограничений в феврале или марте  

При этом глава МИД Британии Доминик Рааб намерен при введении санкций применить "поправку Магнитского", которая дает право на заморозку активов и введение визовых ограничения для лиц, уличенных в нарушении прав человека.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что санкции США против газопровода Северный поток-2 помогли Украине достигнуть соглашения с Россией о транзите газа.

Россия санкции Саудовская Аравия Северная Корея Ливия Великобритания Брексит
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