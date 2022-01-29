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Алименты в Украине повысили: сколько можно получить на ребенка

29 января 2022, 10:32
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Близких родственников ребенка приравняли к родителям. Гарантированный размер алиментов, который будет с них взиматься, повышен до 50% прожиточного минимума.

дети, алименты
В Украине повысили минимальные алименты / Фото pixabay.com

Верховная Рада подняла минимальный размер алиментов на ребенка. Теперь он должен составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Законопроект № 3881 был принят 26 января 2022 года и вступит в силу после его подписания президентом и публикации.

Как алименты в Украине выплачивались раньше

В 2020 году родители ежемесячно должны были платить не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Минимальный гарантированный размер алиментов составлял:

  • для детей до 6 лет - 929,50 гривны;
  • для детей от 6 до 18 лет - 1 159 гривен.

Выплата алиментов возлагается на родителей, но бывает так, что дети теряют родителей или они не в состоянии содержать своих детей. В таком случае обязанность по алиментам возлагается на других членов семьи. В 2020 году в отношении них действовала норма об оплате не менее 30% прожиточного минимума, то есть для детей до 6 лет - 557,70 гривны, для детей от 6 до 18 лет - 695,40 гривны.

Алименты 2022 в Украине - что изменится

В соответсвии с законом, гарантированный размер алиментов, который будет взиматься с других родственников, повышен с 30 до 50% прожиточного минимума. То есть фактически бабушек, дедушек и других членов семьи приравняли к родителям.

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Таким образом, минимальная сумма алиментов, которая может быть взыскана, на сегодня составляет:

  • для детей до 6 лет - 1 050 гривен;
  • для детей от 6 до 18 лет - 1 309 гривен;

Данные суммы рассчитаны, исходя из того, что с 1 января 2022 года прожиточные минимумы для детей составляют 2 100 и 2 618 гривен соответственно. При этом рекомендованный размер алиментов равен величине прожиточного минимума.

Со временем размер алиментов вырастет. Согласно закону о государственном бюджете на 2022 год, с 1 июля прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет составит 2 201 гривну, для детей от 6 до 18 лет - 2 744 гривен.

С 1 декабря 2022 года для детей до 6 лет прожиточный минимум поднимется до 2 272 гривны, для детей от 6 до 18 лет - до 2 833 гривны.

Окончательный размер алиментов определяется относительно доходов плательщика. Также при определении суммы будут учитываться материальное и семейное положение плательщика и получателя алиментов.

Государственная помощь на ребенка предусмотрена, если:

  • место жительства и пребывания родителей неизвестно;
  • родители уклоняются от алиментов;
  • родители не имеют возможности содержать ребенка.

В таким случаях на ребенка назначается временная государственная помощь, размер которой определяется с учетом материального положения семьи, в которой он проживает, но не ниже 50% прожиточного минимума.

Напомним, выплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей в Украине влияет на назначение субсидии на жилищно-коммунальных услугах.

Чтобы получить льготу, украинцам нужно соответствовать критериям, которые определены в законодательстве, в частности – не иметь алиментной задолженности. Такая оговорка предусмотрена постановлением Кабинета министров Украины от 14 августа 2019 года № 807.

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