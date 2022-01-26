Парламент увеличил минимальный размер алиментов

Минимальный размер алиментов возрастет / ua.depositphotos.com

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников) (№3881)".

Решение поддержали 299 народных депутатов из 321, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом предусматривается ситуация, когда место жительства или пребывания родителей неизвестно, они уклоняются от уплаты алиментов или не имеют возможности содержать ребенка. В таком случае ребенку назначается временная государственная помощь с учетом материального положения семьи, в которой воспитывается ребенок, но не меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Выплата временной осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины.

Совокупный размер алиментов, подлежащий взысканию на одного ребенка, должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка и не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме положений, где говорится об уклонении от уплаты налогов, невозможности содержать ребенка или неизвестном месте пребывания родителей, они вступают в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, в правительстве решили увеличить субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства жителям прифронтовых районов, которые в условиях отсутствия тепло- и газоснабжения больше используют электроприборы, а также расширили перечень домохозяйств, которые могут получать помощь от государства.

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