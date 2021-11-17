Кабмин обновил список получателей субсидий: кому положена денежная помощь

По словам чиновником Минсоцполитики, соответствующие изменения в значительной степени упростят доступ к программе жилищных субсидий граждан,
В правительстве решили увеличить субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства жителям прифронтовых районов, которые в условиях отсутствия тепло- и газоснабжения больше используют электроприборы, а также расширили перечень домохозяйств, которые могут получать помощь от государства. Об этом сообщили представители Минсоцполитики.
По словам чиновников, для жителей населенных пунктов на линии столкновения в Донбассе размер субсидии в отопительный сезон будет исчисляться с учетом социальных нормативов потребления электрической энергии, которые предназначены для электроотопления.
"Соответствующие изменения упростят доступ к программе жилищных субсидий граждан, которые проживают в населенных пунктах на линии столкновения, а сам размер субсидии для них существенно увеличится, что обеспечит предоставление пособий по оплате услуг, в том числе электроэнергии, в достаточном размере. Для этого потребуется только акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства и подтверждение органа местного самоуправления об отсутствии тепло- или газоснабжения", — говорится в тексте
Кроме того, право на получение субсидии люди получат в следующих случаях:
- если в их собственности есть самодельное транспортное средство или мотоцикл стоимостью менее четырех минимальных заработных плат старше пять лет;
- если отсутствуют доходы в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста (по заключению врача);
- при приобретении жилья за счет средств, выделенных из государственного или местного бюджета.
Читайте такжеПри каких условиях в Украине забирают субсидию: чиновники дали ответ
Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 декабря нынешнего года в Украине официально повышается прожиточный минимум — до 2393 гривен. А в будущем году его пересмотрят в сторону увеличения еще дважды (соответственно до 2508 гривен и 2589 гривен) — с 1 июля и 1 декабря.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц останется самым высоким и в конце 2021 года составит 2481 гривен, а в конце 2022 года — 2684 гривны.
Другие новости:
- Выянилось, у кого есть шанс получить субсидию в 10 тысяч гривен
- В Минцсоцполитики уточнили, кому не дадут субсидию в 2021 году
- Как определить, льготы или субсидия выгодны в отопительный сезон - ответ специалистов