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Кабмин обновил список получателей субсидий: кому положена денежная помощь

17 ноября 2021, 12:17

По словам чиновником Минсоцполитики, соответствующие изменения в значительной степени упростят доступ к программе жилищных субсидий граждан,

Субсидия
Кабмин обновил список получателей субсидий: кому положена денежная помощь / УНИАН

В правительстве решили увеличить субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства жителям прифронтовых районов, которые в условиях отсутствия тепло- и газоснабжения больше используют электроприборы, а также расширили перечень домохозяйств, которые могут получать помощь от государства. Об этом сообщили представители Минсоцполитики.

По словам чиновников, для жителей населенных пунктов на линии столкновения в Донбассе размер субсидии в отопительный сезон будет исчисляться с учетом социальных нормативов потребления электрической энергии, которые предназначены для электроотопления.

"Соответствующие изменения упростят доступ к программе жилищных субсидий граждан, которые проживают в населенных пунктах на линии столкновения, а сам размер субсидии для них существенно увеличится, что обеспечит предоставление пособий по оплате услуг, в том числе электроэнергии, в достаточном размере. Для этого потребуется только акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства и подтверждение органа местного самоуправления об отсутствии тепло- или газоснабжения", — говорится в тексте

Кроме того, право на получение субсидии люди получат в следующих случаях:

  • если в их собственности есть самодельное транспортное средство или мотоцикл стоимостью менее четырех минимальных заработных плат старше пять лет;
  • если отсутствуют доходы в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста (по заключению врача);
  • при приобретении жилья за счет средств, выделенных из государственного или местного бюджета.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 декабря нынешнего года в Украине официально повышается прожиточный минимум — до 2393 гривен. А в будущем году его пересмотрят в сторону увеличения еще дважды (соответственно до 2508 гривен и 2589 гривен) — с 1 июля и 1 декабря.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц останется самым высоким и в конце 2021 года составит 2481 гривен, а в конце 2022 года — 2684 гривны.

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