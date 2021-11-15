При каких условиях в Украине забирают субсидию: чиновники дали ответ / УНИАН

В Украине, согласно законодательству, в том случае, если человек оформил субсидию на законных основаниях, а затем у него изменились жизненные обстоятельства в лучшую сторону, то от помощи необходимо отказаться. Как сообщает портал Факты со ссылкой на чиновников, такая ситуация чаще всего возникает в случае, когда субсидиант поменял место работы и у него существенно выросла заработная плата.

Если семья купила новый автомобиль (выпущенный менее, чем через пять лет до момента покупки) либо кто-то из членов семьи сделал покупку на сумму более 50 тысяч гривен, то это тоже причина для того, чтобы отказаться от помощи. Иначе позже, после проверки социальных органов, ее нужно будет возвращать.

Причиной для отказа от субсидии может быть депозит в банке в сумме, которая превышает 100 тысяч гривен. А также приобретение валюты и банковских металлов на сумму, которая превышает 50 тысяч гривен. Для того, чтобы оформить отказ от субсидии, нужно написать заявление, указав при этом собственные паспортные данные и идентификационный код.

Кроме того, в заявлении необходимо указать причину отказа, а заявление необходимо отнести в органы соцзащиты или направить рекомендованным письмом по почте.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 декабря нынешнего года в Украине официально повышается прожиточный минимум — до 2393 гривен. А в будущем году его пересмотрят в сторону увеличения еще дважды (соответственно до 2508 гривен и 2589 гривен) — с 1 июля и 1 декабря.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц останется самым высоким и в конце 2021 года составит 2481 гривен, а в конце 2022 года — 2684 гривны.

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