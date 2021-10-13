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Как определить, льготы или субсидия выгодны в отопительный сезон - ответ специалистов

13 октября 2021, 12:55
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По данным СМИ, ранее льготники могли одновременно пользоваться и скидкой на оплату коммунальных услуг, и получать субсидии. Но этой возможности уже нет.

Монетизация субсидиий
Как определить, льготы или субсидия выгодны в отопительный сезон - ответ специалистов / УНИАН

По мере того, как приближается отопительный сезон, украинцам, которые имеют право и на льготы, и на получение субсидии, нужно уточнить в управлениях социальной защиты ‒ какой из вариантов им выгоднее. Об этом сообщает специализированное издание "На пенсии".

По данным журналиста, несколько лет назад льготники могли одновременно пользоваться и скидкой на оплату коммунальных услуг, и получать субсидии, однако на данный момент эти положения законодательства не действуют — нужно выбирать. Впрочем, льготы и субсидии можно "комбинировать" — в отопительный сезон.

Журналисты отмечают, что если гражданин, к примеру, выбрал субсидию, то это не означает, что он лишился льготного статуса "дети войны". Просто в этом конкретном случае он не может пользоваться льготами на оплату коммунальных услуг.

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Напомним, ранее писал, что Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд гривен для выплаты субсидий на ЖКУ.

В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Сообщалось, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года.

В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.

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