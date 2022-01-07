В Минюсте объяснили, можно ли получить субсидию с долгами по алиментах

Чтобы получить льготу, украинцам нужно соответствовать критериям, которые определены в законодательстве, говорят чиновники украинского Министерства юстиции.
Выплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей прямо в Украине влияет на назначение субсидии на жилищно-коммунальных услугах. Об этом сообщают представители Минюста.
Чтобы получить льготу, украинцам нужно соответствовать критериям, которые определены в законодательстве, в частности – не иметь алиментной задолженности. Такая оговорка предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины" от 14 августа 2019 года № 807.
Согласно положениям этого нормативно-правового акта, субсидия не предоставляется, если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые, по данным Единого реестра должников, имеется задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев.
Однако, говорят чиновники, такая норма имеет свое исключение и не касается лиц:
- которые являются алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача;
- лиц, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности);
- лиц, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 декабря нынешнего года в Украине официально повысился прожиточный минимум — до 2393 гривен. А в 2022 году его пересмотрят в сторону увеличения еще дважды (соответственно до 2508 гривен и 2589 гривен) — с 1 июля и 1 декабря.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц останется самым высоким и в конце 2021 года составит 2481 гривен, а в конце 2022 года — 2684 гривны.
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