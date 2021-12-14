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В Минсоцполитики объяснили, кому из украинцев надо еще раз подать документы на субсидию

14 декабря 2021, 09:51
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По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, автоматическое переназначение субсидий происходило на основании имеющейся в реестрах информации.

Субсидия, квитанция
В Минсоцполитики объяснили, кому из украинцев надо еще раз подать документы на субсидию / УНИАН

Большинству гражданам Украины были автоматически переназначены субсидии на коммунальные услуги. Но некоторым украинцам все же придется повторно подавать документы. Об этом рассказала руководитель Министерства социальной политики Марина Лазебная в интервью порталу "Факты".

По словам чиновницы, переназначение субсидий происходило на основании имеющейся в реестрах информации.

"Исключением были случаи, когда необходимо предоставить или подтвердить те, или иные данные, которые могли измениться. К примеру, если получатель субсидии ранее не предоставлял свои банковские реквизиты для перечисления монетизированной субсидии", – объяснила руководитель Министерства социальной политики.

При этом Лазебная отметила, что подтвердить право на субсидию должны две категории людей:

  • украинцы, которые получали ее по фактическому месту жительства;
  • украинцы, которым она назначалась без учета членов семьи, которые не проживающих по месту регистрации.

"В этом году был расширен круг людей, которые могут получать субсидии. Мы проанализировали практику и включили в перечень общих оснований назначения субсидии те случаи, которые ранее нуждались в отдельном рассмотрении и решении комиссий органов местного самоуправления. Это случаи, когда кто-то из членов домохозяйства официально работает за границей, либо находится за границей, но ухаживает за ребенком до трех лет, либо является безработным, но зарегистрирован в центре занятости и другие жизненные ситуации", – подытожила чиновница.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 декабря нынешнего года в Украине официально повысился прожиточный минимум — до 2393 гривен. А в будущем году его пересмотрят в сторону увеличения еще дважды (соответственно до 2508 гривен и 2589 гривен) — с 1 июля и 1 декабря.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц останется самым высоким и в конце 2021 года составит 2481 гривен, а в конце 2022 года — 2684 гривны.

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Марина Лазебная субсидии новости Украины
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