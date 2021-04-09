Бесплатный проезд в транспорте: Кабмин подготовил изменения для льготников

В Украине хотят монетизировать льготы на проезд / УНИАН

Министерство социальной политики Украины планирует монетизировать льготы на проезд для украинцев. В ведомстве уже разработан документ, предусматривающий замену льгот соответствующими выплатами.

Как рассказал заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко, это решение позволит уравнять права тех граждан, которые живут в больших городах и постоянно пользуются многими видами транспорта, и теми, кто живет в небольших населенных пунктах, передает Украина 24.

Музыченко отметил, что в Украине есть 8 разных законов, которые регламентируют право на льготный проезд в транспорте для 2,4 млн граждан. При этом украинцы живут в разных регионах и имеют разный доступ к транспортной инфраструктуре.

"Если мы говорим о льготниках, проживающих в Киеве или Харькове, они имеют право доступа как минимум к четырем видам транспорта – городскому, пригородному, междугородному и т.д. Если такой льготник работает, то он использует это право на полную. С другой стороны, если человек проживает в сельской местности и, по сути, там пригородный транспорт работает в режиме два или три раза в неделю, то у такого человека в принципе нет доступа к инфраструктуре", - отметил замминистра.

По словам Музыченко, монетизация льготного права на проезд будет происходить независимо от того, пользуется ли льготник транспортом или нет. Чиновник добавил, что монетизация льгот на проезд в общественном транспорте будет отдана на усмотрение местных властей. Чиновники на местах самостоятельно будут определять форму такой монетизации, а также размеры и периодичность выплат в зависимости от возможностей местного бюджета.

"Форма монетизации может быть абсолютно разной – это могут быть наличные выплаты, это могут быть зачисленные средства на карту или зачисленные поездки на карточку. Учитывая, что в отдельных населенных пунктах развиваются электронные системы оплаты проезда, учета и т.д., то орган местного самоуправления должен решать все эти вопросы самостоятельно", - резюмировал замминистра.

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Напомним: