Украинские АЗС после бунта возобновляют продажу топлива премиум-класса

Украинские АЗС возобновляют продажу топлива премиум-класса / УНИАН

Сеть автозаправочных станций KLO после разъяснений Минэкономики о том, что регулирование цен не распространяется на премиум-марки бензина, объявила, что прекращает бойкот, и возобновляет продажу бензина и дизеля марок VENTUS 95 и VENTUS Diesel, а также продолжит предоставлять скидки для клиентов.

"Мы возобновляем продажи VENTUS 95 и VENTUS Diesel. Понедельник, ужин: мы восстанавливаем все купоны с предыдущими скидками в приложении", - говорится в сообщении компании в Facebook.

Отметим, в Министерстве развития экономики торговли и сельского хозяйства разъяснили, что действие постановления Кабинета министров от 14 мая распространяется на автомобильные бензины и дизельное топливо, включенные в Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденного постановлением Кабинета министров от 22 апреля 2020 года, а именно на бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), предлагающееся на АЗС для автомобилей премиум сегмента по цене выше, чем социально значимое топливо.

В то же время автозаправочные станции ОККО, WOG, SOCAR пока официально не сообщили о прекращении бойкота.

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