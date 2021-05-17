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Украинские АЗС после бунта возобновляют продажу топлива премиум-класса

17 мая 2021, 09:00
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После разъяснения Кабмина о том, что премиальное топливо не попадает под действие постановления о регулировании цен, АЗС прекращают бойкот.

Заправка, бензин
Украинские АЗС возобновляют продажу топлива премиум-класса / УНИАН

Сеть автозаправочных станций KLO после разъяснений Минэкономики о том, что регулирование цен не распространяется на премиум-марки бензина, объявила, что прекращает бойкот, и возобновляет продажу бензина и дизеля марок VENTUS 95 и VENTUS Diesel, а также продолжит предоставлять скидки для клиентов.

"Мы возобновляем продажи VENTUS 95 и VENTUS Diesel. Понедельник, ужин: мы восстанавливаем все купоны с предыдущими скидками в приложении", - говорится в сообщении компании в Facebook.

Отметим, в Министерстве развития экономики торговли и сельского хозяйства разъяснили, что действие постановления Кабинета министров от 14 мая распространяется на автомобильные бензины и дизельное топливо, включенные в Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденного постановлением Кабинета министров от 22 апреля 2020 года, а именно на бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), предлагающееся на АЗС для автомобилей премиум сегмента по цене выше, чем социально значимое топливо.

В то же время автозаправочные станции ОККО, WOG, SOCAR пока официально не сообщили о прекращении бойкота.

Топливный бунт в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Кабинет министров 14 мая в рамках своего постановления зафиксировал розничные цены на бензин и дизельное топливо на период карантина. Согласно данному решению, торговая надбавка за литр дизеля не должна превышать 7 гривень, бензина – 5 гривень. Следовательно, средняя цены за литр бензина в мае должна составлять 30,22 грн, а за литр дизельного топлива – 27,89 грн. Цены указаны с учетом предельной наценки.
  • В связи с этим в ОККО заявили, что бензин PULLS 95 и дизель PULLS Diesel временно не будут продаваться в сети автозаправочных станций, так как реализация данных марок топлива является убыточной для АЗС.
  • Сеть автозаправочных станций WOG решила временно не продавать премиальное топливо 95 Mustang и ДП+ Mustang.
  • Сеть KLO на время действия постановления не будет продавать бензин и дизель марок VENTUS 95 и VENTUS Diesel.
  • В SOCAR решили ограничить продажу премиального топлива NANO 95, Diesel Nano Extro.

АЗС бензин дизель новости Украины
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