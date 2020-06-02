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Закон не писан, доход не подан: только один нардеп не сдал декларацию

2 июня 2020, 00:53

Представитель Слуги народа стал единственным из народных избранников, кто вовремя не подал декларацию за 2019 год.

Декларация о доходах 2020 - назван единственный нардеп-халявщик
Декларация о доходах 2020 - назван единственный нардеп-халявщик / УНИАН

Из всех нардепов Верховной Рады электронную декларацию о доходах вовремя не подал один единственный человек.

Им стал народный депутат от фракции Слуга народа Анатолий Драбовский, пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

"Вот и первый претендент на обоснованный вывод (о преднамеренном не предоставлении декларации – ред.)", – отметили в ведомстве.

Сам срок подачи этих документов истек в минувшее воскресенье, 31 мая.

62-летний Анатолий Драбовский является членом комитета по вопросам бюджета. До избрания в Раду он занимал должность ректора Винницкого кооперативного института. В парламент прошел после победы на одномандатном округе №12 в Винницкой области. Напомним, это случилось в июле 2019 года.

Ранее стало известно, сколько депутатов-миллионеров получают компенсацию за жилье. Абсолютное большинство депутатов-миллионеров, которые жилье арендуют за бюджетные деньги, являются членами фракции Слуга народа.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию. Доход главы государства и членов его семьи за 2019 год составили более 28,6 млн гривен.

Также появилась декларация нового главы Офиса президента Андрея Ермака. За минувший год глава ОП задекларировал 100-метровую квартиру в Киеве, купленную в 2005 году, а также легковушку Toyota Camry 2015 года выпуска.

декларация о доходах НАПК Слуга народа
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