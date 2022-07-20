Эксперт пояснила, подскочит ли курс доллара после отмены Нацбанком фиксированного курса

Эксперт пояснила, подскочит ли курс доллара / УНИАН, pixabay

Отмена Нацбанком фиксированного курса доллара не станет очень болезненной для валютного рынка. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько.

"После нескольких слухов о восстановлении режима гибкого курсообразования рынок все более спокойно относится к этой перспективе. Поэтому ранее сделанный прогноз курсового коридора до конца июля остается актуальным: по моему мнению, курс будет находиться в диапазоне 36,0–38,5 гривны за доллар", – говорит она.

Как считает Золотько, при условии, что на текущей неделе вопрос гибкого курса НБУ не будет актуализировать, то доллар будет находиться в "коридоре" ‒ с тенденцией однако, к уменьшению спреда между курсами купли и продажи.

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Напомним, ранее финансовый аналитик Андрей Шевчишин спрогнозировал, что курс гривны будет медленно двигаться к отметке в 40 грн/$.

"На мой взгляд, сейчас мы переориентируемся на новый курс, будет пересчет цен с учетом нового курса. Нацбанк ведь удовлетворяет заявки банков, поэтому предприятия все-таки будут вынуждены переходить, добивать свой курс, который будет. У нас уже курс больше 37 грн. Пока медленно будем идти к 40 грн/$, посмотрим, как будет развиваться ситуация", – уточнил он.

До того представитель начальственного состава НБУ Екатерина Рожкова утверждала ‒ что национальный регулятор финансов уже скоро от твердо зафиксированного курса гривны к доллару (сейчас он "заморожен" для корпораций, которые работают на экспорт и компаний, которые работают на импорт).

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