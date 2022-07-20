Эксперт пояснила, подскочит ли курс доллара после отмены Нацбанком фиксированного курса

Как считает эксперт Анна Золотько, курс доллара зависит напрямую от того, будет ли НБУ на текущей неделе актуализировать вопрос гибкого курса.
Отмена Нацбанком фиксированного курса доллара не станет очень болезненной для валютного рынка. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько.
"После нескольких слухов о восстановлении режима гибкого курсообразования рынок все более спокойно относится к этой перспективе. Поэтому ранее сделанный прогноз курсового коридора до конца июля остается актуальным: по моему мнению, курс будет находиться в диапазоне 36,0–38,5 гривны за доллар", – говорит она.
Как считает Золотько, при условии, что на текущей неделе вопрос гибкого курса НБУ не будет актуализировать, то доллар будет находиться в "коридоре" ‒ с тенденцией однако, к уменьшению спреда между курсами купли и продажи.
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Напомним, ранее финансовый аналитик Андрей Шевчишин спрогнозировал, что курс гривны будет медленно двигаться к отметке в 40 грн/$.
"На мой взгляд, сейчас мы переориентируемся на новый курс, будет пересчет цен с учетом нового курса. Нацбанк ведь удовлетворяет заявки банков, поэтому предприятия все-таки будут вынуждены переходить, добивать свой курс, который будет. У нас уже курс больше 37 грн. Пока медленно будем идти к 40 грн/$, посмотрим, как будет развиваться ситуация", – уточнил он.
До того представитель начальственного состава НБУ Екатерина Рожкова утверждала ‒ что национальный регулятор финансов уже скоро от твердо зафиксированного курса гривны к доллару (сейчас он "заморожен" для корпораций, которые работают на экспорт и компаний, которые работают на импорт).
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