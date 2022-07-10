Черный рынок "пробивает потолок": доллар резко взлетел вверх

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Курс американского доллара на "черном" рынке продолжает идти вверх. В обменниках котировка гривны к доллару составляет 36,10 — 36,30 гривен.

Как рассказал Сегодня финансовый аналитик Максим Орищак, несмотря на сезонный фактор, когда спрос на доллар обычно падает, сейчас наблюдается достаточно большой объем продаж американской валюты в стране.

Он отметил, что Украина очень близка к дефолту, даже несмотря на систематическую финансовую помощь Запада и солидарность в вопросах, касающихся РФ.

"Уже сейчас нам сообщили о снижении средней температуры в квартирах в отопительный сезон. Должно быть сокращение пенсионных и социальных выплат. То есть, несмотря на формальный уровень достаточности ЗВР, например, что не позволяет объявить дефолт в Украине, у нас фактически есть утраченные территории страны, падают доходы населения и сокращается количество рабочих мест. Это не может сказаться положительно на банковском секторе Украины, а значит, придется печатать деньги и поддерживать формальные показатели в норме", — подчеркнул он.

Финансовый эксперт не исключил, что в ближайшее время в Украине ожидается девальвация национальной валюты до уровня 37-38 за доллар США.

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