Гречка по 65 грн/кг: цены на крупы в 2022 году резко взлетят

В нынешнем году в Украине в среднем цены производителей круп выросли на 6,8%.
С Нового 2022 года в Украине подорожают почти все популярные продукты. На 10-15% могут подорожать крупы и каши.
"Рост оптово-отпускных и розничных цен на крупы сопровождается, прежде всего, ростом цен на зерновые и зернобобовые культуры. Отпускные цены производителей за год выросли на 16-19%. Инфляцией, которая с начала года достигла 6,5%. Ростом тарифов на электроэнергию, воду, газ для предприятий. С января тарифы на электроэнергию увеличились на 36,6%, а на водоснабжение и водоотведение – на 10,9% и 17,3% соответственно. Производители пищевой продукции были вынуждены заложить рост цен на коммунальные платежи в стоимость товаров. Также наблюдалось увеличение производственных затрат, в частности на оплату работы", – говорит вице-президент Национальной академии аграрных наук Ануш Балян, пишет 112ua.
По словам вице-президента НААН, несмотря на то, что валовый сбор зерновых уже почти на 15% больше показателя прошлого года, а, согласно последним прогнозам, производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2021/22 маркетинговом году уже достигло 75,6 млн т (на 16% больше, чем в прошлом году), снижения цен на крупы не прогнозируется.
Цены на крупы в 2022 году
В нынешнем году в Украине в среднем цены производителей круп выросли на 6,8%, а с 2022 года цены могут взлететь еще на 10-15%.
- Гречневая крупа подорожает на 20% и будет стоить 65 грн/кг.
- Гороховая крупа подорожает на 10-15% и превысит 24 грн/кг.
- Кукурузная и пшеничная превысит 20 грн/кг.
- Ячменная крупа может подорожать на 12-14%, до отметки более 18 грн/кг.
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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
А в начале декабря закупочная стоимость бананов составила 430-450 грн/ящик, но чтобы импортеры могли работать хотя бы в ноль, она должна быть не менее 480-490 грн/ящик. В Украину привозят бананы, обычно, сорта кавендиш.
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