И это только начало: подсолнечное масло в Украине подорожало более чем на 60%

Цены на подсолнечное масло поднялись / ua.depositphotos.com

В Украине цены на зерно и подсолнечное масло на 45-67% выше прошлогодних и могут еще вырасти в 2022 году.

Об этом сообщает инвестиционная компания Concorde Capital (Киев), пишут "Українські новини".

Так, по состоянию на 3 декабря цены на кукурузу (FOB Украина) составляют 280 долларов/тонна, что на 45% выше средних цен в 2020 году; цены на кукурузу (США) - 231 доллар/тонна, что на 61% выше, чем средние цены в прошлом году; на пшеницу (FOB Украина) - 341 доллар/тонна, что на 51% выше средних цен в 2020 году; на пшеницу (США) - 292 доллара/тонна, что на 45% выше средний цены в прошлом году; на подсолнечное масло (FOB Украина) - 1 410 долларов/тонна, что на 67% выше средних цен в 2020 году; на семечки (EXW Украина) 718 долларов/тонна, что на 54% выше, чем средние цены в прошлом году.

Отмечается, что есть вероятность того, что в 2022 году цены будут еще выше, и что на этих рынках возникнет дефицит.

Читайте такжеЦены взлетят до 50 грн за кг: в Украине сильно подорожают мандарины"К этому могут привести аномально холодная зима (в том числе из-за феномена Ла-Нинья), а также дефицит и высокие цены азотных удобрений (как результат аномально высоких цен на сырье для их производства – природный газ)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

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