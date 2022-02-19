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Хлеб в Украине дорожает 3 месяца подряд: когда цена перестанет расти

19 февраля 2022, 12:02
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Только за последний месяц стоимость хлеба выросла на 2,5 гривны.

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Что будет с ценой на хлеб в Украине/ pixabay, УНИАН

В Украине только за последний месяц цена на хлеб выросла на 2,5 гривны. Так, в январе средняя стоимость пшеничного хлеба весом 650 грамм составляла 25,2 гривны, а в феврале эта цифра достигла отметки 27,7 гривны.

Цена на хлеб растет уже три месяца подряд, пишет "Обозреватель". При этом за пол года еще не было месяца, чтобы стоимость этого продукта хоть немного снизилась.

Председатель Союза украинского селянства Иван Томич прогнозирует, что хлеб в Украине неуклонно будет дорожать по крайней мере до сентября 2022 года. Он назвал две причины, которые приведут к росту цены:

  • сложная ситуация с мукой;
  • стоимость энергоносителей.

Однако это не означает, что потом ситуация улучшится, отметил Томич. По его словам, в следующем году этот вопрос может стать еще более напряженным, ведь ожидается еще меньший урожай зерновых, чем был в 2021 году.

"В 2022 году я прогнозирую меньший урожай пшеницы по сравнению с 2021 годом. Осторожно оценивая посевы, перезимовку, добавляется и критическая ситуация, которой не было за 20 лет, с внесением азотных и в целом минеральных удобрений для подкормки озимых", – отметил эксперт.

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Ранее сообщалось, что пекарни будут вынуждены повышать цену на хлеб на 25-30%. В частности, в себестоимости хлеба заложена стоимость энергоносителей, которая составляет 70%.

Также сообщалось, что стоимость хлеба в Украине побила пятилетний максимум. В начале февраля пшеничный хлеб подорожал до рекордной за последние пять лет цены – 25,9 грн. В то время, как годом ранее он стоил 20,46 грн.

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