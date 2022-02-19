Резкое подорожание водки и вина: украинцам рассказали о новом росте цен

Производители утверждают, что на подорожание влияет рост цен на газ, который оказывает влияние на все отрасли.
В Украине ожидается рост цен на водку и вино. Производители водки еще с прошлого года хотят повысить цены.
Это происходит на фоне роста потребления алкогольных напитков, чему в немалой степени способствуют пандемия и карантинные ограничения. Оставаясь дома, люди употребляют чаще. Особенно эта тенденция проявилась в росте спроса на вино, в частности на игристое и низкоградусный бренди, говорится в материале 112ua.tv.
Новая цена на водку и вино
В материале отмечается, что "беленькая" может подорожать в среднем на 7 грн за пол-литра.
В то же время стоимость отечественного вина, которое все еще дешевле импортного, вырастет в среднем на 15-20%, сократив разрыв с зарубежной продукцией.
Причина подорожания алкоголя
Производители утверждают, что на подорожание влияет рост цен на газ, который оказывает влияние на все промышленные отрасли в Украине.
Кроме того, из-за высокой стоимости газа у водочников выросли затраты на покупку стеклянной тары.
Производители алкоголя поясняют, что в 2021 году цена на бутылку (стеклянная тара) выросла на 60%.
В то же время в январе текущего года производители стекла прислали письма о новом повышении цен на бутылку на 20% с 1 февраля.
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Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.
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