УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Резкое подорожание водки и вина: украинцам рассказали о новом росте цен

19 февраля 2022, 05:02
Прослушать новость
Остановить

Производители утверждают, что на подорожание влияет рост цен на газ, который оказывает влияние на все отрасли.

водка, продажа, магазин
/ фото: epravda.com.ua

В Украине ожидается рост цен на водку и вино. Производители водки еще с прошлого года хотят повысить цены.

Это происходит на фоне роста потребления алкогольных напитков, чему в немалой степени способствуют пандемия и карантинные ограничения. Оставаясь дома, люди употребляют чаще. Особенно эта тенденция проявилась в росте спроса на вино, в частности на игристое и низкоградусный бренди, говорится в материале 112ua.tv.

Новая цена на водку и вино

В материале отмечается, что "беленькая" может подорожать в среднем на 7 грн за пол-литра.

В то же время стоимость отечественного вина, которое все еще дешевле импортного, вырастет в среднем на 15-20%, сократив разрыв с зарубежной продукцией.

Причина подорожания алкоголя

Производители утверждают, что на подорожание влияет рост цен на газ, который оказывает влияние на все промышленные отрасли в Украине.

Реклама

Кроме того, из-за высокой стоимости газа у водочников выросли затраты на покупку стеклянной тары.

Производители алкоголя поясняют, что в 2021 году цена на бутылку (стеклянная тара) выросла на 60%.

В то же время в январе текущего года производители стекла прислали письма о новом повышении цен на бутылку на 20% с 1 февраля.

Читайте такжеВзлетели цены на водку, пиво и вино: новая стоимость бутылки алкоголя

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

Читайте еще:

viber
вино водка алкоголь
Сейчас вы просматриваете новость «Резкое подорожание водки и вина: украинцам рассказали о новом росте цен». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Неожиданная прибыль и удача в деньгах: кому из знаков посчастливится в конце февраляНеожиданная прибыль и удача в деньгах: кому из знаков посчастливится в конце февраля Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2022: Ракам – исполнение мечты, Стрельцам – накал страстей, Водолеям – успехГороскоп на сегодня, 16 февраля 2022: Ракам – исполнение мечты, Стрельцам – накал страстей, Водолеям – успех Бурлеск и страсть: Даша Астафьева в эротичном корсете показала свои пышные прелестиБурлеск и страсть: Даша Астафьева в эротичном корсете показала свои пышные прелести Зима может уже не вернуться: в середине февраля в Украину ворвется веснаЗима может уже не вернуться: в середине февраля в Украину ворвется весна Срочное обращение Байдена по Украине: все подробностиСрочное обращение Байдена по Украине: все подробности
05:02

Резкое подорожание водки и вина: украинцам рассказали о новом росте цен

04:42

Как оптимально питаться в выходные дни - ответ диетолога

04:17

Как ускорить метаболизм: 5 эффективных советов, чтобы разогнать обмен веществ до максимума

03:49

Лунный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Тельцам – сплетни, Весам – любовный треугольник, Скорпионам – знаки судьбыВидео

03:18

Жанна Бадоева показала шикарные формы в задравшемся от ветра платье

Реклама
02:44

Почему после коронавируса выпадают волосы: ответ Минздрава

02:18

Врачи отыскали новую пользу от употребления шоколада

01:54

Укрпочта влипла в скандал: выгоняет сотрудников с работы за непроданные конфетыВидео

01:16

Как стать организованным: 10 эффективных советов, которые помогут все успевать

01:15

Названы продукты, продлевающие молодость: они есть в каждом домеВидео

00:51

Приметы на 19 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2022: Близнецам - деньги, Девам – козни недругов, Стрельцам – семейные проблемыВидео

00:18

Срочное заявление Байдена по ситуации в Украине: видеоВидео

00:01

Байден: Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие несколько дней, Путин принял решениеВидео

18 февраля, пятница
23:49

Бутусов ударил Шуфрича в студии у Савика Шустера: полное видеоВидео

23:49

"Нет доказательств": в Германии и Франции отреагировали на "эвакуацию" из ОРДЛО

22:51

"Аналитика тушит панику": КГГА на 100% оборудовала въезды и выезды в столицу видеокамерамиВидео

22:49

"Предлог для войны": в Белом доме отреагировали на "эвакуацию" жителей ОРДЛОВидео

22:40

Эксперты назвали два продукта, которые помогают снизить высокий холестерин

22:03

В ВОЗ заявили о риске появления более опасного штамма коронавируса

Реклама
21:55

Глава МИД Германии ответила на вопрос о том, что происходит вокруг Украины и на ДонбассеВидео

21:39

Юрий Романенко. Украина будет сражаться, впереди - переговорыВидеоблоги

21:38

Операция "Бросок мангуста": Пушилин и Пасечник записали свои видеообращения еще 2 дня назадВидео

21:36

Визит Зеленского в Мюнхен: Путин может воспользоваться его отсутствием в Украине - NBC News

21:17

К украинским полярникам заглянул морской леопард

21:15

Умер Борис Невзоров: актеру было 72 года

21:13

Кровавое ДТП в Харькове: родителям подростка сообщили о подозренииВидео

21:01

Спецслужбы РФ заминировали ряд объектов инфраструктуры в Донецке - разведкаВидео

20:37

Щедрые подарки судьбы и счастливые перемены: кому из знаков ожидать уже в начале мартаВидео

20:23

Мы ценим каждую жизнь, но большой эскалации нет - ДаниловВидео

20:20

Верещук о происходящем на Донбассе: "Нас пытаются склонить к уступкам"

20:14

"Мы вас ждем, мы создадим все условия": Верещук призвала украинцев бежать с "ЛДНР"Видео

20:10

Эта подкормка творит чудеса: удобрение из золы заставит орхидею цвестиВидео

20:05

ВСУ не готовят нападение на Донбассе - Данилов

20:04

"Способствует деградации общества": в Украине требуют запретить TikTok

20:01

У Зеленского не исключают провокаций в ОРДЛО во время "эвакуации"

19:55

Предлог для операции против Украины: в Госдепе объяснили внезапную эвакуацию с "ДНР" и "ЛНР"

19:49

Судьи продолжают участвовать в рейдерских захватах - правозащитники

19:33

Сирены, огромные очереди и сбой связи: что сейчас происходит в ОРДЛОВидео

19:08

"Тело могли подбросить": жена пропавшего военного на Ровенщине считает, что его убили

Реклама
19:00

Путин пообещал по 10 тысяч рублей эвакуированным из ОРДЛО

18:49

Байден готовит срочное обращение на фоне обострения ситуации на ДонбассеВидео

18:33

Член жюри нацотбора на Евровидение уволился после скандалаВидео

18:31

Обострение на Донбассе: Залужный обратился к жителям ОРДЛО

18:12

Узнали из новостей: в России заявили, что ничего не знали об эвакуации людей из "ЛДНР"Видео

17:48

Украинские депутаты подняли себе зарплаты: сколько будут получатьВидео

17:37

Девятиклассник забил до смерти 55-летнюю женщину за сигарету, а его отец спрятал телоВидео

17:35

РФ создает почву для вторжения: США раскрыли сценарий агрессии РФВидео

17:31

День весеннего равноденствия 2022: дата, традиции и запреты дня

17:13

Зачем в "ЛДНР" заявили об эвакуации населениямнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять