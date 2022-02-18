"Если не покупать, то нормальная цена": украинцы ужаснулись стоимостью овощей в супермаркетах

В Сети показали цены на овощи в Украине / Instagram

Украинцы возмущены ценами на продукты в супермаркетах - огурцы там продают по 139 грн за килограмм, а стоимость помидоров доходит до 349 грн.

Обычные крупные помидоры можно купить за 89,99 грн, коктейльные – 99,99 грн, черри – 349,60 грн, пишут в Сети жители Днепра и Киева.

Цены на огурцы стартуют от 119 грн, в другом магазине – 139 грн за килограмм.

В Сети показали цены на овощи в Украине / соцсети

В Сети показали цены на овощи в Украине / соцсети

В Сети показали цены на овощи в Украине / соцсети

"Не покупайте. Сейчас это одна химия", "Приблизительно 12 долларов для пенсионера, который получает 100-150 долларов в самый раз", "Если не покупать, то нормальная цена", "Думаю не есть такие огурцы и всё", - писали в украинцы в Сети.

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Ранее сообщалось, в Украине рекордно поднялись цены на продукты. Некоторые подорожали на 20-30%. В частности, огурцы уже стоят по 90 грн/кг, томаты по 50-60 грн/кг, свекла по 15 грн/кг, белокочанная капуста по 20 грн/кг, морковь и лук по 13 грн/кг. В Госстате подсчитали, что за год овощи подорожали в 2,5 раза.

Также мы писали, что в Украине с начала года цены на самые дешевые сорта хлеба в среднем выросли на пять гривен.

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