Какие профессии самые востребованные в Украине летом-2021 - эксперты

Какие профессии самые востребованные в Украине летом-2021 / УНИАН

Чаще всего в Украине работодатели летом нынешнего года ищут продавцов, менеджеров и сотрудников производственной сферы. Об этом рассказали в эфире программы Завтрака з 1+1.

Отмечается, что в июне большинство работодателей готовы были платить рабочим до 12 тысяч гривен. Такие данные приводят эксперты проекта "Прозрачная работа".

Самая низкая зарплата от компаний в прошлом месяце составила 6 тысяч гривен. Лидерами по количеству вакансий исследователи назвали сферу торговли, государственный сектор и производство.

Конкретно топ-3 отраслей экономики с самым большим количеством вакансий выглядит так: продавец, работник государственного учреждения и менеджер по продажам.

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Напомним, ранее в Украине с 1 июля повысился прожиточный минимум. Изменения вступают в силу исходя из закона о госбюджете на текущий год. В связи с этим, увеличивается максимальный размер пособия по безработице.

Какие нормы прожиточного минимума начнут действуют в Украине с 1 июля:

Общий - 2294 гривен

Дети до 6 лет - 2013 гривен

Дети в возрасте от 6 до 18 лет - 2510 гривен

Трудоспособные граждане - 2379 гривен

Лица, которые утратили работоспособность - 1854 гривен