Какие профессии самые востребованные в Украине летом-2021 - эксперты

Самая низкая зарплата от компаний в прошлом месяце составила 6 тысяч гривен - об этом говорят проведшие исследование эксперты проекта "Прозрачная работа".
Чаще всего в Украине работодатели летом нынешнего года ищут продавцов, менеджеров и сотрудников производственной сферы. Об этом рассказали в эфире программы Завтрака з 1+1.
Отмечается, что в июне большинство работодателей готовы были платить рабочим до 12 тысяч гривен. Такие данные приводят эксперты проекта "Прозрачная работа".
Самая низкая зарплата от компаний в прошлом месяце составила 6 тысяч гривен. Лидерами по количеству вакансий исследователи назвали сферу торговли, государственный сектор и производство.
Конкретно топ-3 отраслей экономики с самым большим количеством вакансий выглядит так: продавец, работник государственного учреждения и менеджер по продажам.
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Напомним, ранее в Украине с 1 июля повысился прожиточный минимум. Изменения вступают в силу исходя из закона о госбюджете на текущий год. В связи с этим, увеличивается максимальный размер пособия по безработице.
Какие нормы прожиточного минимума начнут действуют в Украине с 1 июля:
Общий - 2294 гривен
Дети до 6 лет - 2013 гривен
Дети в возрасте от 6 до 18 лет - 2510 гривен
Трудоспособные граждане - 2379 гривен
Лица, которые утратили работоспособность - 1854 гривен