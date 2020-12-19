Карантинные выплаты предпринимателям: в Кабмине сделали важное разъяснение

Когда начнут выплачивать карантинные 8 тысяч / УНИАН

С 22 декабря в Украине начнут выплачивать предпринимателям и наемным работникам, пострадавшим от карантина, материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.

По словам министр экономики Игоря Петрашко, каждый работник ФЛП должен сам подать заявку на получение компенсации.

"Наемные работники могут работать как у физических ФЛП (укр. ФОП), так и в компаниях другой формы собственности. Например, если предприятие, ООО или ФЛП, имеет 10 наемных работников, то все 10 работников подаются самостоятельно через "Дію", получая компенсацию 8 тыс. грн. В случае самого ФЛП, ФЛП также получает эти 8 тыс. грн. Мы ориентируемся, что с 22-го числа, сразу после завершения так называемого нашего первого дедлайна, мы начнем выплаты", - сказал министр, передает телеканал Украина 24.

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Министр отметил, что те, кто будет подавать заявки на получение помощь после 21 декабря "скорее всего, получит выплаты уже в начале следующего года".

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