Карантинные выплаты предпринимателям: в Кабмине сделали важное разъяснение

Министр рассказал, кто получить деньги до конца года.
С 22 декабря в Украине начнут выплачивать предпринимателям и наемным работникам, пострадавшим от карантина, материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.
По словам министр экономики Игоря Петрашко, каждый работник ФЛП должен сам подать заявку на получение компенсации.
"Наемные работники могут работать как у физических ФЛП (укр. ФОП), так и в компаниях другой формы собственности. Например, если предприятие, ООО или ФЛП, имеет 10 наемных работников, то все 10 работников подаются самостоятельно через "Дію", получая компенсацию 8 тыс. грн. В случае самого ФЛП, ФЛП также получает эти 8 тыс. грн. Мы ориентируемся, что с 22-го числа, сразу после завершения так называемого нашего первого дедлайна, мы начнем выплаты", - сказал министр, передает телеканал Украина 24.
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Министр отметил, что те, кто будет подавать заявки на получение помощь после 21 декабря "скорее всего, получит выплаты уже в начале следующего года".
Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее:
- 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
- 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
- Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.
- 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
- 17 ноября Рада рассмотрела доработанный проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Но лишь 17 народных избранников IX созыва поддержали обновленный документ.
- 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.