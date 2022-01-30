Курс доллара в Украине достигнет важной отметки

Курс доллара в Украине / УНИАН, pixabay

В начале февраля стоит ждать вновь роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться по 29,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн.

"Со второй половины четверга к пятнице на межбанковском рынке гривна отыграла у доллара около 30 копеек. Но говорить о том, что тренд на укрепление гривны будет устойчивым без существенной деэскалации геополитической ситуации пока рано", - говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает РБК-Украина.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,5-2,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,32 до 28,99 грн (+2,3%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании УкрДилинг, за это же время выросли с 28,22/28,24 до 28,66/28,68 грн (+1,6%).

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Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,17/28,40 до 28,60/28,89 грн (+1,5%/+1,7%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 1,0% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

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Напомним, Национальный банк Украины на 27 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,79 гривен за доллар. При этом курс доллара на 26 января составляет: 28,6658 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за четыре года. Выше курс был только 25 января 2018 года - 28,86 гривен.

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