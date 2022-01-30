УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Курс доллара в Украине достигнет важной отметки

30 января 2022, 09:05

Эксперты прогнозируют, что курс доллара поднимется выше 29 гривен.

курс доллара
Курс доллара в Украине / УНИАН, pixabay

В начале февраля стоит ждать вновь роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться по 29,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн.

"Со второй половины четверга к пятнице на межбанковском рынке гривна отыграла у доллара около 30 копеек. Но говорить о том, что тренд на укрепление гривны будет устойчивым без существенной деэскалации геополитической ситуации пока рано", - говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает РБК-Украина.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,5-2,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,32 до 28,99 грн (+2,3%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании УкрДилинг, за это же время выросли с 28,22/28,24 до 28,66/28,68 грн (+1,6%).

Реклама

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,17/28,40 до 28,60/28,89 грн (+1,5%/+1,7%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 1,0% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Читайте такжеКурс доллара в столичных обменниках установил рекордный максимум

Напомним, Национальный банк Украины на 27 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,79 гривен за доллар. При этом курс доллара на 26 января составляет: 28,6658 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за четыре года. Выше курс был только 25 января 2018 года - 28,86 гривен.

Читайте также:

viber
доллар курс доллара
Сейчас вы просматриваете новость «Курс доллара в Украине достигнет важной отметки». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовая удача, достаток и благополучие: названы самые денежные дни февраля 2022 по лунному календарюФинансовая удача, достаток и благополучие: названы самые денежные дни февраля 2022 по лунному календарю Сбудутся все мечты и даже больше: кому из знаков Зодиака невероятно повезет уже в февралеСбудутся все мечты и даже больше: кому из знаков Зодиака невероятно повезет уже в феврале Замиокулькас, каланхоэ, фикус будут кайфовать: как использовать корки апельсина для подкормки цветовЗамиокулькас, каланхоэ, фикус будут кайфовать: как использовать корки апельсина для подкормки цветов В моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободойВ моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободой Украинцам озвучили стоимость газа в феврале: цену снизила только одна компанияУкраинцам озвучили стоимость газа в феврале: цену снизила только одна компания
09:05

Курс доллара в Украине достигнет важной отметки

09:00

Сон с субботы на воскресенье: о чем предупреждает и будет ли он вещим

08:48

До 50 грн за литр: украинцам назвали заоблачные цены на бензин в февралеВидео

08:24

Коронавирус в Украине "вошел в раж": за минувшие сутки обнаружили более 24 тысяч случаев заражения

08:12

Гороскоп на сегодня, 30 января 2022: Львам – деньги, Весам – зависть недругов, Водолеям – обманВидео

Реклама
08:02

"Сумасшедшая идея": Путин просчитался, когда готовил новое нападение на Украину – The Washington PostВидео

07:45

Если украинцы начнут забирать депозиты, доллар уйдет в крутое пикемнение

07:33

Гороскоп на февраль 2022 года для Козерогов: большая прибыль и исцеление от душевных травмВидео

07:27

Пощечина для России: Джонсон заявил об усилении военного вклада Великобритании в НАТОВидео

07:10

Новый шаг Путина по Донбассу – это провокация: в МИД Украины призвали РФ прекратить интеграцию ОРДЛО

06:29

Подворовой сбор по-украинскимнение

06:01

Это уже не модно: женская одежда, с которой прощаемся в 2022 году

05:28

"Особый статус" Донбасса и "формула Штайнмайера": в ТКГ объяснили ситуацию по консультациям с "ЛДНР"Видео

05:03

В феврале нагрянет весна: украинцы узнали неожиданный прогноз до конца зимыВидео

04:22

Уход за каланхоэ после покупки: куда поставить, нужно ли пересаживать и как поливатьВидео

03:50

Везение в деньгах и счастье в любви: кто из знаков в списке счастливчиков февраляВидео

03:14

Гречка по 80 гривен за кило: украинцев ошеломили прогнозом рекордного подорожанияВидео

02:47

Надя Дорофеева показала "стриптиз" на видео и рассказала о новой "аскезе"Видео

02:16

Какие вещи категорически запрещено стирать в машинке - список

01:45

Украинцам светят "талоны на еду": эксперт объяснила промах властейВидео

Реклама
01:18

Хирург назвал самый удачный и самый провальный пример пластики лица среди звезд Голливуда

00:51

Приметы на 30 января: что нельзя делать в день Антона и как не попасть в бедуВидео

29 января, суббота
23:48

"Тела нашли в бусе": в Киевской области произошло двойное убийство, погибла семейная пара

23:25

Памятка родителям: кого запрещено брать в крестные для младенца

23:24

Погода в Украине: ожидаются штормовой ветер и сильный снегопад

22:59

Взрывы на военных складах: в Чехии по ошибке уничтожили секретный документВидео

22:26

В МИД России резко отреагировали на телесюжет о стягивании войск к УкраинеВидео

21:47

Украинцев могут заставить доплатить за "прошлогодний" газ - подробностиВидео

21:46

Жертв должно было быть больше: экс-боец НГУ объяснил план мести РябчукаВидео

21:25

Кулеба озвучил дипломатическую стратегию по сдерживанию России: в чем сутьВидео

21:04

Кровавый расстрел в Днепре: ищут женщину, которая вывезла преступника из городаВидео

20:59

Угроза нападения РФ на Украину: Путин пока не одобрил атаку – РезниковВидео

20:40

"Психологическая война": в Минобороны отреагировали на информацию о "запасах крови"

20:31

Школы в Киеве массово закрывают на карантин: сроки дистанционкиВидео

20:19

Разгар газового кризиса в Европе: в ПХГ минимум газа за 5 лет, а поставки от Газпрома рухнули на 40%

19:59

США накрыли мощные снегопады: нет света, отменяют рейсы, угроза ЧС

19:55

Украинцам пообещали прибавку к пенсиям: кому и когда дадут 500 гривен доплатыВидео

19:33

Путина окончательно и бесповоротно послалимнение

19:32

Переговоры с "ЛДНР" и "неправильные памятники": президент Хорватии угодил в новый скандал

19:29

Протесты в Казахстане: Токаев пояснил, зачем "боевики" захватывали аэропорт в АлматыВидео

Реклама
19:19

Пародия на плохой шпионский фильм: рецензия на комедию "Агент 117: из Африки с любовью"Видео

18:56

В Днепре на вокзале с потолка обрушилась огромная люстра

18:48

Украину накрыла новая кибератака: хакеры рассылают вирусы с серверов судовВидео

18:27

"Это нехорошее дело": Резников высказался об отказе Германии предоставить оружиеВидео

18:19

До миллиона беженцев из Украины в Польше: Варшава допускает худший сценарий войны Москвы против Киева

17:18

Кровавая бойня в Днепре: всплыли данные об издевательствах в части, где служил РябчукВидео

17:16

Гороскоп на февраль 2022 года для Весов: начнется самый счастливый периодВидео

17:14

Украина – не пешка в битве США и РФ: CNN заявил о разногласиях администраций Байдена и ЗеленскогоВидео

17:00

Приметы на 31 января: что нельзя делать в Афанасьев день и как не попасть в бедуВидео

16:49

Где платят больше всего: украинцев обрадовали ростом средней зарплатыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять